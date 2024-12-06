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A brasileira na lista de mulheres mais influentes do mundo de jornal britânico

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, foi escolhida pelo Financial Times ao lado de personalidades como Kamala Harris, Taylor Swift e Simone Biles.

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 11:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 dez 2024 às 11:44
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
A brasileira Cristina Junqueira, cofundadora do banco digital Nubank, foi eleita pelo Financial Times como uma das mulheres mais influentes do mundo no ano de 2024.
A lista de 25 pessoas escolhidas pelo jornal britânico conta com outras empresárias, além de personalidades da música, cinema, moda, literatura, política mundial e outras áreas.
Junqueira foi apresentada pela revista a partir de um texto assinado pela também empresária brasileira Luiza Trajano, da rede de lojas de varejo Magazine Luiza.
"Cristina Junqueira, cofundadora do maior banco digital do mundo, o Nubank, sempre demonstrou uma inquietação transformadora", escreve Trajano.
A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza descreve ainda a colega de profissão como alguém com "comprometimento e atenção aos detalhes" e uma "busca constante por inovação".
"Sua capacidade de identificar oportunidades e liderar mudanças foi comprovada com a fundação do Nubank em 2013, revolucionando o sistema financeiro brasileiro e promovendo a inclusão financeira."
"Desde então, o Nubank construiu uma sólida base de clientes e teve uma listagem bem-sucedida no mercado de ações", continua Trajano.
"Cristina transformou desafios em inovação e construiu soluções que atendem às reais necessidades do mercado. Sua presença nesta lista reflete a importância de reconhecer líderes que moldam o futuro com coragem e visão estratégica, tão importantes no Brasil."
Também estão na lista de 2024 do Financial Times a cantora Taylor Swift, a ganhadora do Oscar de melhor atriz Emma Stone, a medalhista olímpica Simone Biles e a vice-presidente e ex-candidata à Presidência dos EUA, Kamala Harris.
Junqueira foi eleita na categoria "líderes" do jornal ao lado de outras nove mulheres: Margrethe Vestager, comissária antitruste da União Europeia (UE); Rachel Reeves, ministra das Finanças do Reino Unido; Lisa Su, diretora-executiva da empresa de semicondutores AMD; Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Fei-Fei Li, cientista e professora de Stanford, Claudia Sheinbaum, presidente do México, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu; Julia Hoggett, CEO da London Stock Exchange; Ruth Porat, presidente e CFO da Alphabet e do Google; e Kamala Harris.

Quem é Cristina Junqueira?

Formada em Engenharia de Produção na Universidade de São Paulo (USP), a brasileira nascida em Ribeirão Preto (SP) teve suas principais experiências profissionais no mercado financeiro.
Logo no início da carreira, seu caminho se cruzou com o de Luiza Trajano, já que ela atuou no LuizaCred, antigo braço de financiamentos do Magazine Luiza. Antes da fundação do Nubank, ela passou também pelos bancos Itaú e Unibanco.
Seu maior projeto nasceu a partir do convite do colombiano David Vélez em 2013. O executivo radicado nos EUA tinha como objetivo criar uma fintech que desse aos clientes mais controle das suas finanças.
Além de Junqueira, o empresário recrutou também o americano Edward Wible, de forma que os três são hoje considerados cofundadores do Nubank.
Desde então o banco digital expandiu seus serviços e é hoje uma das marcas mais valiosas do Brasil, segundo ranking da Interbrand.
Imagem BBC Brasil
A sede do Nubank em São Paulo Crédito: Getty Images
Cristina Junqueira tem cerca de 2,9% das ações da instituição e, segundo a Forbes Brasil, é a quarta mulher mais rica do Brasil, com uma fortuna estimada em R$ 8,61 bilhões.
Ela alcançou o status de bilionária depois que o Nubank estreou na Bolsa de Valores de Nova York, em dezembro de 2021, e se tornou a primeira mulher a alcançar a casa dos bilhões por conta de uma fintech no Brasil.
A empresária também é mãe de quatro filhos: Alice, Bella, Anna e Leo.

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