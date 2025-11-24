Mundo

A base dos EUA abandonada em Porto Rico e reativada em meio a ações militares no Caribe

Mais de 20 anos após fechar, militares dos EUA usaram antiga base naval em operações contra barcos venezuelanos.

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 08:04

Soldados dos Estados Unidos em Porto Rico Crédito: Getty Images

Uma das maiores bases navais dos Estados Unidos no mundo, a Roosevelt Roads, em Porto Rico, havia se transformado nas últimas décadas em mera atração turística.

Desde seu fechamento em 2004, e apesar dos diversos planos anunciados pelas autoridades locais para dar novos usos ao local, Roosevelt Roads não conseguiu superar sua condição de "base abandonada".

Até agora.

Nos últimos três meses, a antiga base naval recuperou parte do papel que tinha antes do fechamento enquanto centro de operações das forças militares dos EUA.

Foi para o local que o Pentágono deslocou caças F-35 de última geração no contexto da operação que os EUA realizam atualmente no Caribe. A justificativa oficial é o combate ao narcotráfico, mas a movimentação é interpretada como pressão sobre o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.

A antiga base também recebeu diversos recursos de apoio a ações militares, entre eles equipamentos de comunicação e torres móveis para controle de tráfego aéreo.

Além disso, segundo apuração da agência de notícias Reuters, têm sido realizados reparos e melhorias significativas nas pistas de pouso e taxiamento, o que permitiria o uso tanto para o deslocamento de caças quanto de aviões de carga, como o gigantesco Boeing C-17 Globemaster, utilizado pelas forças dos EUA para transporte rápido de tropas e suprimentos.

Toda essa movimentação reacendeu em Porto Rico o debate sobre a conveniência da reabertura de Roosevelt Roads — uma possibilidade que as autoridades americanas ainda não sinalizaram formalmente, mas que desperta tanto entusiasmo quanto rejeição na ilha caribenha.

Reparos na pista de Roosevelt Roads permitiria o pouso de aviões de carga Crédito: Getty Images

Da luta contra os nazistas à invasão do Panamá

A base recebeu o nome do ex-presidente Franklin D. Roosevelt (1882-1945), que propôs sua criação em 1919, quando era subsecretário da Marinha dos EUA. Sob sua Presidência, o local começou a funcionar em 1943 como centro de operações navais.

A ideia original era que o complexo tivesse papel estratégico no sistema de defesa dos EUA no Caribe, enfrentando, entre outras ameaças, submarinos nazistas.

"Entre janeiro de 1942 e julho de 1943, houve uma série de navios afundados por submarinos alemães. Se considerarmos todo o Caribe, talvez até o golfo do México, cerca de 20% dos navios afundados na guerra se perderam nessa área", afirma José L. Bolívar, historiador especializado na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) no Caribe.

Bolívar explica que, a partir desse período, os avanços tecnológicos e uma série de mudanças operacionais permitiram afundar muitos submarinos alemães, que acabaram deixando a região. Com isso, não houve necessidade de construir novas bases militares.

null Crédito: BBC

Com o início da Guerra Fria, que se estenderia até os anos 1990, Roosevelt Roads tornou-se uma instalação central de apoio às operações da Frota do Atlântico dos EUA — em especial da Sexta Frota, que atuava na Europa — assim como de aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Roosevelt Roads teve protagonismo em 1962, durante a crise dos mísseis em Cuba, porque aqui havia não apenas os equipamentos para detectar o que acontecia, mas também os navios, porta-aviões, aviões etc. A base foi um dos vários pontos de apoio durante o bloqueio marítimo a Cuba", afirma Bolívar.

"Mais tarde, em 1965, também desempenhou um papel relevante na invasão de Santo Domingo (Republica Dominicana). Posteriormente, nas invasões de Granada (1983) e do Panamá (1989), a base teve um papel, mas secundário", acrescenta o historiador.

A base de Roosevelt Roads, em Porto Rico, teve papel central durante bloqueio marítimo contra Cuba na crise dos mísseis em 1962 Crédito: Getty Images

A polêmica de Vieques e o fechamento de Roosevelt Roads

Porto Rico enviou soldados para a guerra da Coreia e também serviu como campo de treinamento Crédito: Getty Images

Grande parte da importância militar de Porto Rico — e de Roosevelt Roads — está em seu uso como campo de treinamento.

Em março de 1960, a base recebeu a maior mobilização aérea dos EUA em tempos de paz até então, durante um exercício denominado "Big Slam/Port Pine", que envolveu a movimentação de mais de 20 mil soldados, mais de 11 mil toneladas de equipamento e mais de 200 aeronaves da Força Aérea.

O papel central de Roosevelt Roads, porém, foi servir de base para os treinamentos que as forças americanas realizaram por décadas na ilha de Vieques. No início dos anos 1940, os EUA expropriaram 75% do território da ilha, a sudeste de Porto Rico, e a transformaram em campo de treinamento e estande de tiro com munições de verdade.

Ali, assim como na ilha de Culebra, militares americanos e aliados da Otan realizavam manobras, testando novos armamentos e aprimorando sua pontaria.

Segundo Bolívar, os exercícios navais realizados em Vieques foram muito úteis aos EUA durante a Guerra da Coreia (1950-53).

Esses exercícios, contudo, geraram constantes protestos em Porto Rico ao longo das décadas, principalmente por seus efeitos prejudiciais ao ecossistema de Vieques e à saúde de seus habitantes.

Após a morte de um porto-riquenho durante exercícios militares em Vieques, em 1999, milhares de moradores protestaram contra a presença da Marinha dos EUA na ilha Crédito: Getty Images

A rejeição cresceu a níveis insustentáveis a partir de abril de 1999, quando um soldado dos EUA errou um cálculo durante um exercício militar e matou David Sanes Rodríguez, porto-riquenho de 35 anos que trabalhava como vigilante em um posto de observação da Marinha americana.

O episódio provocou uma onda de protestos que acabou convencendo o governo americano da necessidade de encerrar o uso de Vieques e Culebra como centros de treinamento, medida concretizada em 2003.

A decisão também afetou negativamente Roosevelt Roads, que, aos olhos das autoridades americanas, perdia sua razão de existir.

"Sem Vieques, não precisa das instalações navais em Roosevelt Roads", afirmou o almirante Robert Natter, então comandante da Frota do Atlântico.

Assim, em 2004, os EUA fecharam a base naval.

Colapso econômico

Milhares de soldados dos Estados Unidos chegaram nos últimos meses à antiga base naval de Roosevelt Roads Crédito: Getty Images

Roosevelt Roads não era uma instalação qualquer. Era um dos maiores empregadores de Porto Rico, gerando cerca de 3 mil empregos civis e injetando aproximadamente US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,59 bilhão) anuais na economia da ilha, segundo dados da época publicados pelo jornal americano The New York Times.

Houve temor de que o fechamento provocasse um desastre econômico. A então governadora de Porto Rico, Sila Calderón, tentou manter a base naval aberta, sem sucesso.

No município de Ceiba, onde a base está localizada, o impacto do fechamento foi sentido imediatamente.

"Toda a economia girava em torno do que se gerava dentro dessa base naval: havia mercado, boliche, cinema, campo de golfe, muitas atividades que geravam emprego para nossa população, havia restaurantes de fast food. As pessoas podiam ir à base e criar essa economia que sustentava Ceiba em todos os aspectos", afirma Samuel Rivera Valle, prefeito da cidade, à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).

Rivera destaca que, nos últimos dois meses, já se observam efeitos positivos da presença militar americana.

Isso indica que, durante esse período, mais de mil militares chegaram ao local, realizaram melhorias no aeroporto de Roosevelt Roads, repararam a pista de pouso, colocaram em funcionamento a torre de controle e fizeram investimentos que movimentam a economia de Ceiba e de municípios vizinhos, como Fajardo e Luquillo, cujos hotéis e restaurantes estão agora cheios.

O prefeito espera que o governo do presidente americano, Donald Trump, decida reabrir a base de forma permanente, não apenas para combater o tráfico de drogas no Caribe, mas também por "sua localização estratégica diante de ameaças que os EUA possam enfrentar".

Ele também acredita que a reabertura impulsionaria projetos de desenvolvimento local.

Um 'diamante' bruto

As forças dos Estados Unidos reativaram e repararam as instalações de Roosevelt Roads Crédito: Getty Images

Rivera não é, de forma alguma, o primeiro funcionário porto-riquenho a apresentar propostas para o desenvolvimento de Roosevelt Roads.

Após o fim das operações militares, iniciou-se um processo para planejar o uso do terreno da base, que se estendia por quase 35 quilômetros quadrados, dos quais cerca de 16 eram reaproveitáveis, enquanto o restante abrigava extensos manguezais e áreas úmidas.

Assim, a Marinha dos EUA entregaria parte do terreno ao governo de Porto Rico, outra parte seria transferida para agências federais e o restante seria vendido ao público.

Em abril de 2004, o governo de Porto Rico anunciou grandes planos para a antiga base, incluindo a transformação de terrenos para operações de um cais para cruzeiros, aeroporto comercial, complexo turístico e parque industrial leve, de menor impacto ambiental.

"Esta é a oportunidade de ouro que Porto Rico tem para desenvolver uma base econômica diversificada", afirmou Milton Segarra, então secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Rico.

Mais de 20 anos depois, esses planos — e os subsequentes — não se concretizaram ou foram implementados apenas parcialmente.

É esse contexto que explica o interesse de autoridades como Rivera, de Ceiba, em aproveitar a "segunda vida" que a antiga base parece estar retomando.

A senadora Nitza Morán, do Partido Novo Progressista de Porto Rico, apresentou recentemente uma resolução à Assembleia Legislativa para investigar a situação da antiga base naval e avaliar possibilidades para seu desenvolvimento futuro.

"Precisamos otimizar os ativos do governo e analisar como podemos mobilizá-los para o bem-estar dos municípios onde se encontram e para o desenvolvimento que todos precisamos neste momento", afirmou Morán à BBC News Mundo.

null Crédito: Getty Images

A ideia de reabrir Roosevelt Roads como instalação militar também enfrenta oposição.

Sonia Santiago Hernández, porta-voz da ONG Madres Contra la Guerra (Mães Contra a Guerra, em tradução livre), questiona a medida devido às consequências ambientais e de saúde.

Em entrevista à BBC News Mundo, ela afirma que os terrenos utilizados pelas forças americanas no passado ainda estão contaminados após anos de uso de bombas com químicos pesados. Alguns moradores atribuem a isso a alta incidência de casos de câncer na região.

Hernández critica a possibilidade de Porto Rico ser usado como base para operações militares contra outros países.

"Não queremos que Porto Rico seja usado como trampolim para invadir qualquer país, porque nenhum país tem o direito de intervir e violar a soberania", diz.

Ela acrescenta que um estudo recente da Universidade de Porto Rico indica que a presença de instalações militares americanas não trouxe benefícios econômicos reais à ilha.

José G. Caraballo Cueto, autor da pesquisa e professor da Escola Graduada de Administração da Universidade de Porto Rico, disse à BBC News Mundo que a ideia de que bases militares estimulam o crescimento econômico "é um mito que não se confirma nos dados".

Caraballo comparou a situação do emprego em Vieques e Ceiba entre 2003 e 2024.

"Esses municípios continuam majoritariamente pobres, mas estavam em condições piores quando a Marinha realizava exercícios militares. A taxa de desemprego era muito mais alta, e a taxa de emprego da população total também estava pior. E isso sem contar o custo para a saúde. Por exemplo, casos de câncer em Vieques foram diretamente associados a essas práticas militares", explica.

O economista contrasta a situação de Vieques com Aguadilla, que, após o fechamento da base militar de Ramey em 1973, tornou-se um dos municípios mais prósperos fora da área metropolitana.

"Eles souberam capitalizar o fechamento das bases militares e estabeleceram ali o segundo aeroporto comercial mais importante de Porto Rico. Desenvolveram o setor aeroespacial e foram um dos poucos municípios em crescimento antes da reconstrução pós-furacão Maria", aponta.

Caraballo reconhece que Vieques e Ceiba perderam população nas últimas décadas, mas atribui isso à crise econômica que Porto Rico enfrenta desde 2006, quando expirou uma isenção fiscal americana que estimulava a produção manufatureira na ilha.

O prefeito de Ceiba, Manuel Rivera, tem visão diferente. Ele relaciona a queda populacional de seu município — de 20 mil para 11,2 mil habitantes — ao fechamento da base naval americana.

"Isso definitivamente ocorreu por causa do fechamento de Roosevelt Roads. Os militares geravam atividade nas lojas da cidade, e tudo foi diminuindo à medida que a economia local declinou. A população envelheceu: hoje, 33% da população de Ceiba são adultos. A base militar criava empregos, e os jovens tiveram de emigrar para outros municípios ou fora do país em busca de oportunidades que Ceiba não oferece mais", afirma.

As forças americanas realizaram um grande deslocamento de recursos na antiga base de Roosevelt Roads Crédito: Getty Images

Rivera diz que Roosevelt Roads tem grande potencial, com duas marinas, uma doca seca, um dos dois maiores aeroportos do Caribe e uma "praia espetacular".

Ele destaca que já existem projetos planejados para a área, incluindo empreendimentos imobiliários de luxo, um campo de golfe e uma marina que competiria com Puerto del Rey, o maior porto do Caribe.

Na visão do prefeito, esses projetos seriam beneficiados pela reativação da base naval.

"Temos programado para que Roosevelt Roads seja realmente o diamante que todos sabem que ela é", diz.

No entanto, não está claro se as autoridades americanas têm interesse em se estabelecer permanentemente na área, usada nos últimos anos apenas em emergências, como no apoio a Porto Rico após os danos causados pelo furacão Maria, em 2017.

Em resposta a um contato da BBC News Mundo, um funcionário do Pentágono afirmou que, embora o Comando Sul tenha efetivos e equipamentos no aeroporto Jose Aponte de la Torre — localizado nas instalações da antiga base —, por razões de segurança não divulga detalhes sobre operações atuais ou futuras.

Sabe-se, porém, que a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) emitiu uma ordem de restrição de voos "por razões especiais de segurança" ao redor da costa sudeste de Ceiba, válida até 31 de março de 2026.

Por enquanto, não se sabe se a presença americana será apenas temporária ou se, como Rivera, de Ceiba, espera, servirá para transformar Roosevelt Roads nesse "diamante".

Mapa por Caroline Souza, da equipe de Jornalismo Visual da BBC Mundo.

