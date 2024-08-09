A bailarina russa que pode pegar 15 anos de prisão por doar US$ 50 a ONG pró-Ucrânia

A bailarina Ksenia Karelina, de nacionalidade russo-americana, se declarou culpada das acusações de traição perante a Justiça russa, após ter sido presa por doar dinheiro para uma instituição de caridade que apoia a Ucrânia

Os promotores russos estão pedindo uma pena de 15 anos de prisão, depois que os serviços de segurança acusaram Karelina de arrecadar dinheiro que foi usado para comprar suprimentos táticos para o Exército ucraniano.

Ela está sendo julgada em um tribunal na cidade de Yekaterinburg, a cerca de 1.600 km a leste de Moscou, onde foi detida pelas autoridades após fazer uma visita a familiares em fevereiro.

O advogado de Karelina, Mikhail Mushailov, disse que a pena de 15 anos de prisão em uma colônia penal, solicitada pelos promotores, era muito severa, uma vez que a ré havia cooperado com a investigação.

Mushailov também explicou que era "impossível" Karelina ter sido incluída na recente troca de prisioneiros, uma vez que a troca só pode acontecer a partir do momento em que a decisão do tribunal entra em vigor.

"Após o veredito, é claro, vamos trabalhar nessa direção", disse Mushailov a jornalistas nesta quinta-feira (8/8).

Moradora de Los Angeles, nos EUA, Karelina vivia fora da Rússia há vários anos, e obteve cidadania americana em 2021.

Ela viajou para a Rússia para visitar a família em janeiro e, desde então, foi impedida de retornar para sua casa em Los Angeles.

Os investigadores apresentaram a acusação de traição após descobrirem que ela havia doado cerca de US$ 50 (R$ 280) para a Razom, uma instituição de caridade que apoia a Ucrânia.

A instituição disse que ficou "chocada" ao saber da prisão da bailarina amadora.

O advogado de Karelina, Mikhail Mushailov, explicou que era impossível sua cliente ter sido incluída na recente troca de prisioneiros Crédito: Reuters

O julgamento de Karelina acontece depois que o presidente russo, Vladimir Putin , assinou um decreto, em abril do ano passado, aumentando a pena máxima para traição, que era de 20 anos, para prisão perpétua, como parte de uma repressão à dissidência.

Em conversa com a BBC na época da prisão de Karelina, o namorado dela, Chris Van Heerden, contou que ela tinha "orgulho de ser russa" — e estava confiante de que poderia viajar pelo país.

Ele tem feito campanha desde que a prisão foi anunciada para que o governo americano liberte sua namorada da detenção russa.

O FSB — serviço de inteligência da Rússia, sucessor da antiga KGB — afirmou que Karelina foi detida em fevereiro, em Yekaterinburg, a mesma cidade em que o jornalista americano Evan Gershkovich foi preso sob acusações de espionagem em 29 de março do ano passado.