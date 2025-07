Mundo

A ameaça de Trump diante de 'desafio' dos Brics aos EUA

O presidente disse que o imposto será aplicado a 'qualquer país que se alinhe às políticas antiamericanas dos Brics'

Questionado sobre se os impostos mudariam a partir de 9 de julho ou 1º de agosto, Trump disse no domingo (06/07): "Serão tarifas, as tarifas serão tarifas.">

No entanto, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou posteriormente que essa data não indicava um novo prazo.>

Em abril, no que o presidente americano chamou de o "Dia da Libertação", ele anunciou uma onda de novos impostos sobre produtos de países ao redor do mundo, embora tenha rapidamente suspendido seus planos mais agressivos para permitir três meses de negociações.>

A ameaça de Trump aos países que cooperarem com os países do Brics surgiu após os membros do bloco criticarem as políticas tarifárias dos EUA, além de proporem reformas no Fundo Monetário Internacional (FMI) e na valorização das principais moedas além do dólar.>