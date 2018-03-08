520 milhões de crianças são invisíveis para as agências internacionais

Países se comprometeram a proteger as crianças, mas não conseguem nem ao menos contá-las Crédito: Pixabay/Reprodução

O Unicef divulgou nesta quarta-feira o primeiro relatório sobre os progressos em direção ao cumprimento dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre a infância e a juventude, que revela um grave problema: a falta de dados. Segundo a agência da ONU, existem 520 milhões de crianças invisíveis aos olhos de organizações internacionais de ajuda, vivendo em países com falta completa de informações em ao menos dois terços dos indicadores, o que torna impossível o acompanhamento das políticas implementadas.

 Mais da metade das crianças no mundo vive em países onde não podemos acompanhar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  comentou Laurence Chandy, diretora do Unicef para a divisão de Dados, Pesquisa e Políticas.  O mundo deve renovar seu compromisso de alcançar as metas, começando pelo compromisso em mensurá-las.

O documento Progresso para as Crianças na Era dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foca em 44 indicadores relacionados à infância e à juventude, que integram 17 objetivos. Eles englobam cinco dimensões dos direitos das crianas: de sobreviver e prosperar, de aprender, de proteção contra a violência, de viver num ambiente seguro e limpo e de igualdade nas oportunidades de sucesso.

Nos países onde os dados são suficientes, as ações são insuficientes. Segundo o relatório, 650 milhões de crianças vivem em países onde ao menos dois terços dos objetivos estão fora de alance caso não haja um progresso acelerado. Na verdade, o estudo indica que, nesses países, a tendência é que a situação em 2030 seja pior que agora.

As projeções indicam que até 2030 um contingente adicional de 10 milhões de crianças irá morrer por causas preveníveis antes de completarem o quinto aniversário; 31 milhões de crianças ficarão atrofiadas por causa da desnutrição; 22 milhões de crianças perderão o ensino pré-escolar; 150 milhões de meninas se casarão antes dos 18 anos; e 670 milhões de pessoas, muitas delas crianças, ficarão sem água potável para as necessidades básicas.

No Brasil, a metade dos 44 indicadores não tem dados ou tem informações insuficientes. Dos objetivos contabilizados, sete precisam se progresso acelerado para o cumprimento das metas até 2030: número de novas infecções por HIV entre crianças menores de 5 anos e entre meninos e meninas entre 15 e 19 anos; proporção da população alvo coberta pelo programa de vacinação; proporção de crianças no fim do ensino médio com proficiência mínima em leitura e em matemática; e a proporção de mulheres entre 20 e 24 anos que se casaram antes de completar 18 anos.