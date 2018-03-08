520 milhões de crianças são invisíveis para as agências internacionais

O Unicef divulgou nesta quarta-feira o primeiro relatório sobre os progressos em direção ao cumprimento dos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre a infância e a juventude, que revela um grave problema: a falta de dados. Segundo a agência da ONU, existem 520 milhões de crianças invisíveis aos olhos de organizações internacionais de ajuda, vivendo em países com falta completa de informações em ao menos dois terços dos indicadores, o que torna impossível o acompanhamento das políticas implementadas.
Mais da metade das crianças no mundo vive em países onde não podemos acompanhar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável comentou Laurence Chandy, diretora do Unicef para a divisão de Dados, Pesquisa e Políticas. O mundo deve renovar seu compromisso de alcançar as metas, começando pelo compromisso em mensurá-las.
O documento Progresso para as Crianças na Era dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foca em 44 indicadores relacionados à infância e à juventude, que integram 17 objetivos. Eles englobam cinco dimensões dos direitos das crianas: de sobreviver e prosperar, de aprender, de proteção contra a violência, de viver num ambiente seguro e limpo e de igualdade nas oportunidades de sucesso.
Nos países onde os dados são suficientes, as ações são insuficientes. Segundo o relatório, 650 milhões de crianças vivem em países onde ao menos dois terços dos objetivos estão fora de alance caso não haja um progresso acelerado. Na verdade, o estudo indica que, nesses países, a tendência é que a situação em 2030 seja pior que agora.
As projeções indicam que até 2030 um contingente adicional de 10 milhões de crianças irá morrer por causas preveníveis antes de completarem o quinto aniversário; 31 milhões de crianças ficarão atrofiadas por causa da desnutrição; 22 milhões de crianças perderão o ensino pré-escolar; 150 milhões de meninas se casarão antes dos 18 anos; e 670 milhões de pessoas, muitas delas crianças, ficarão sem água potável para as necessidades básicas.
No Brasil, a metade dos 44 indicadores não tem dados ou tem informações insuficientes. Dos objetivos contabilizados, sete precisam se progresso acelerado para o cumprimento das metas até 2030: número de novas infecções por HIV entre crianças menores de 5 anos e entre meninos e meninas entre 15 e 19 anos; proporção da população alvo coberta pelo programa de vacinação; proporção de crianças no fim do ensino médio com proficiência mínima em leitura e em matemática; e a proporção de mulheres entre 20 e 24 anos que se casaram antes de completar 18 anos.
Dois anos atrás o mundo concordou com uma agenda ambiciosa de dar a cada criança as melhores chances na vida, com a análise de dados para guiar esse caminho apontou Chandy. No entanto, o que o nosso relatório revela claramente é uma falta de dados vergonhosa. A maioria dos países não tem informações mesmo para avaliar se estão no caminho. As crianças em todo o mundo contam conosco, mas nós não podemos contar todas elas.