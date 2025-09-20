Mundo

5 dicas par lidar com o estresse

O estresse, em pequenas doses, pode ser benéfico. Aqui estão cinco maneiras simples e cientificamente comprovadas de lidar melhor com ele.

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 16:32

O Cortisol não é o inimigo — é o que nos ajuda a acordar, ficar alerta e lidar com os desafios. O segredo é mantê-lo em equilíbrio e não eliminá-lo Crédito: Getty Images

Quando as férias acabam e tudo o que fica parece ser uma lembrança distante, a rotina volta a todo vapor.

Essa energia de voltar à ativa pode deixar um sentimento de esgotamento em muitas pessoas.

O estresse, em pequenas doses, pode nos ajudar a manter a energia, mas, se não for controlado, pode prejudicar nossa saúde, humor e relacionamentos.

O cortisol, frequentemente rotulado como o hormônio do estresse, virou um termo da moda no bem-estar, mas ele não é o inimigo — é o que nos ajuda a acordar, ficar alerta e lidar com os desafios.

O segredo é mantê-lo em equilíbrio, não eliminá-lo.

Aqui estão cinco maneiras simples e comprovadas pela ciência de gerenciar o estresse e retomar o controle.

1. Pare de se estressar com isso

O estresse é parte normal da vida e é inevitável Crédito: Getty Images

Ironicamente, ficar preocupado com os efeitos do estresse pode fazer com que ele piore.

Quanto mais falamos sobre os danos que o estresse causa, começamos a pensar "agora estou estressado e sei que está me fazendo muito mal". Então tente não se preocupar muito com como você está se sentindo.

O estresse é parte normal da vida e é inevitável, especialmente durante grandes desafios como o luto, cuidar de entes queridos e crianças pequenas, ou lidar com as incertezas do trabalho.

Em vez de entrar em pânico por estar estressado, aceite que isso acontece e se lembre de que isso não vai durar para sempre.

2. Mexa-se

A melhor maneira de controlar o estresse fisicamente é se exercitar Crédito: Getty Images

A melhor maneira de controlar o estresse fisicamente é se exercitar.

O exercício físico faz o mesmo que o estresse com o seu corpo: aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, acelera a respiração e libera adrenalina e cortisol.

Ao se exercitar, seu corpo aprende a controlar os picos de cortisol e a lidar com essas oscilações, para que você esteja mais bem equipado para lidar com os maiores estresses da vida.

Se você está ficando estressado pensando em qual exercício vai fazer ou em qual academia se inscrever, se lembre de que qualquer forma de exercício é válida.

Não precisa ser nada muito demorado ou estressante - uma simples caminhada, corrida leve ou qualquer atividade que você goste resolverá o problema.

3. Priorize o sono

Tente ir para a cama mais cedo e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias Crédito: Getty Images

Tente ir para a cama mais cedo e acordar mais ou menos no mesmo horário pela manhã para que seu corpo entre na rotina.

Se você se vira na cama à noite e não consegue dormir, não se preocupe.

Seu corpo pode funcionar com menos sono ocasionalmente e, com o tempo, seus ritmos naturais se recalibrarão.

4. Foque em você

Reserve alguns minutos para pensar no dia ou na semana que tem pela frente Crédito: Getty Images

Gerenciar o estresse não se trata apenas de evitar os aspectos negativos, mas também de se fortalecer ativamente.

Certifique-se de se alimentar bem, com muitas frutas, vegetais, alimentos integrais e proteínas de boa qualidade para abastecer seu corpo.

Tente também reservar um tempo de qualidade sozinho, onde você possa relaxar e recarregar as energias.

Atenção plena também pode ajudar - não se trata de usar um aplicativo de meditação ou ficar sentado em silêncio, mas de ser intencional na maneira como você encara sua vida.

Reserve alguns minutos para pensar no dia ou na semana que tem pela frente, no que pode ser desafiador e em como você pode controlar seu ritmo.

Tente, por exemplo, se planejar com antecedência, preparar as refeições em grandes quantidades, pois isso pode aliviar um pouco o estresse à noite, depois do trabalho.

5. Converse sobre o que está acontecendo

Compartilhar suas preocupações com alguém em quem você confia alivia a carga e lhe dá perspectiva Crédito: Getty Images

Preocupações como dinheiro, emprego e família podem se agravar rapidamente quando mantidas reprimidas.

Compartilhar suas preocupações com alguém em quem você confia alivia a carga e lhe dá perspectiva, mesmo que essa pessoa não consiga resolver seu problema.

Às vezes, apenas dizer em voz alta já faz com que o problema pareça mais administrável.

Descubra mais dicas sobre como lidar com o estresse no Morning Live (em inglês).

Reportagem de Yasmin Rufo.

