5 alimentos fáceis de trocar na sua dieta para melhorar a saúde intestinal

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:40
Basta navegar pelas redes sociais ou observar as gôndolas dos supermercados para encontrar inúmeros produtos garantindo que irão melhorar a saúde do seu intestino.
Há muito sendo falado sobre os cuidados com a microbiota, aqueles trilhões de organismos minúsculos que vivem no nosso sistema digestivo e que influenciam de tudo na nossa saúde, desde a digestão e a imunidade até o sono e o humor.
Podemos manter nossa saúde intestinal em dia com a combinação correta de bactérias e alimentos ricos em fibras, em quantidade suficiente para manter tudo funcionando e fazer com que o nosso corpo se sinta o melhor possível.
Manter a saúde intestinal, portanto, é mais fácil do que você imagina. A chave para manter os micróbios felizes é fornecer a eles os alimentos corretos.
Em vez de gastar dinheiro com suplementos e lanches com probióticos, eu recomendo estas cinco substituições simples de alimentos para o bem do seu intestino:
É claro que podemos consumir muitos outros alimentos para melhorar a saúde alimentar, como tomar kombucha ou comer alimentos fermentados, como kimchi ou chucrute. Mas não é necessário se preocupar tanto com isso.
O mais importante para o seu intestino e para a saúde em geral é comer alimentos integrais variados que sejam ricos em fibras, como frutas e verduras.
Em relação aos suplementos e probióticos, meu conselho é o mesmo: não há evidências de que eles façam bem e produtos como pós e bebidas probióticas que prometem resultados milagrosos podem custar muito dinheiro, o que considero um desperdício.
* Xand van Tulleken, conhecido como Dr Xand, é um médico britânico e apresentador de televisão da BBC. Com colaboração de Yasmin Rufo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o