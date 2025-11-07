Home
5 alimentos fáceis de trocar na sua dieta para melhorar a saúde intestinal

Com cinco substituições simples de alimentos, você pode melhorar a saúde do seu intestino, sem precisar recorrer a suplementos caros.

Dr. Xand*

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 10:40

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Getty Images

Basta navegar pelas redes sociais ou observar as gôndolas dos supermercados para encontrar inúmeros produtos garantindo que irão melhorar a saúde do seu intestino.

Há muito sendo falado sobre os cuidados com a microbiota, aqueles trilhões de organismos minúsculos que vivem no nosso sistema digestivo e que influenciam de tudo na nossa saúde, desde a digestão e a imunidade até o sono e o humor.

Podemos manter nossa saúde intestinal em dia com a combinação correta de bactérias e alimentos ricos em fibras, em quantidade suficiente para manter tudo funcionando e fazer com que o nosso corpo se sinta o melhor possível.

Manter a saúde intestinal, portanto, é mais fácil do que você imagina. A chave para manter os micróbios felizes é fornecer a eles os alimentos corretos.

Em vez de gastar dinheiro com suplementos e lanches com probióticos, eu recomendo estas cinco substituições simples de alimentos para o bem do seu intestino:

  • Substitua batatas fritas por pipoca. A pipoca é um grão integral, repleto de fibras que alimentam as bactérias benéficas do seu intestino. Ela também é mais leve e muito menos processada que um saco de batatas fritas.

  • Substitua doces por frutas secas. Esta pode ser uma mudança difícil, se você adora doces. Mas damascos secos, uvas passas ou tâmaras podem satisfazer seu desejo, fornecendo fibras, vitaminas e açúcares naturais, que irão beneficiar seu intestino e aumentar seus níveis de energia.

  • Acrescente lentilhas ou grãos-de-bico à sua bolonhesa. As leguminosas são ricas em fibras pré-bióticas, que servem de alimento para os micróbios do intestino e podem reforçar sua refeição, acrescentando textura e proteína vegetal. Elas são uma ótima forma de comer menos carne, sem sentir que algo está faltando no prato.

  • Substitua castanhas aromatizadas por naturais. As castanhas aromatizadas, muitas vezes, contêm muito sal e açúcar. Já as castanhas naturais fornecem fibras e gorduras saudáveis, sem aditivos desnecessários para o seu intestino.

  • Substitua o sorvete por frutas vermelhas e kefir. O sorvete pode satisfazer suas papilas gustativas, mas frutas vermelhas com kefir (uma bebida fermentada à base de leite) fornecem doçura natural, antioxidantes e culturas vivas que podem ajudar sua microbiota a se desenvolver.

É claro que podemos consumir muitos outros alimentos para melhorar a saúde alimentar, como tomar kombucha ou comer alimentos fermentados, como kimchi ou chucrute. Mas não é necessário se preocupar tanto com isso.

O mais importante para o seu intestino e para a saúde em geral é comer alimentos integrais variados que sejam ricos em fibras, como frutas e verduras.

Em relação aos suplementos e probióticos, meu conselho é o mesmo: não há evidências de que eles façam bem e produtos como pós e bebidas probióticas que prometem resultados milagrosos podem custar muito dinheiro, o que considero um desperdício.

* Xand van Tulleken, conhecido como Dr Xand, é um médico britânico e apresentador de televisão da BBC. Com colaboração de Yasmin Rufo.

