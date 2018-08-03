Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 395 pessoas passam mal ao consumirem saladas em lanchonete nos EUA
Contaminação

395 pessoas passam mal ao consumirem saladas em lanchonete nos EUA

Alimentos foram contaminados por parasita que causa diarréia, cólica e perda de peso

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 19:23
Salada oferecida pela rede de lanchonetes McDonald's Crédito: Divulgação | McDonaldENTITY_apos_ENTITYs
O número de pessoas que adoeceram devido a um surto do parasita cyclospora que atingiu a rede de lanchonetes McDonald's nos Estados Unidos continua a crescer, segundo o site CBS Chicago. A Food and Drug Administration (FDA), agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, diz que, agora, foram registrados mais 109 casos adicionais - elevando o número total para 395. As doenças foram relatadas em 15 estados, incluindo Illinois.
Pacientes de Connecticut, Tennessee e Virginia compraram saladas contaminadas enquanto viajavam em Illinois. Pelo menos 16 pessoas foram hospitalizadas. A FDA está revendo informações sobre os fornecedores de alface e cenoura utilizadas nas saladas da rede.
O parasita cyclospora causa doença intestinal em quem consome alimentos ou água contaminados. Os sintomas podem começar uma semana ou mais depois de consumir o parasita. Os sintomas incluem diarreia e evacuações frequentes, às vezes explosivas. Aqueles que estão infectados também podem experimentar perda de apetite, perda de peso, cólicas estomacais ou dor, náusea, gases e fadiga. Vômitos, dores de cabeça, febre, dores no corpo e sintomas semelhantes aos da gripe também podem ocorrer.
> Por que leite e ovos não podiam ser doados?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados