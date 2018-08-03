395 pessoas passam mal ao consumirem saladas em lanchonete nos EUA

Salada oferecida pela rede de lanchonetes McDonald's Crédito: Divulgação | McDonaldENTITY_apos_ENTITYs

O número de pessoas que adoeceram devido a um surto do parasita cyclospora que atingiu a rede de lanchonetes McDonald's nos Estados Unidos continua a crescer, segundo o site CBS Chicago. A Food and Drug Administration (FDA), agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, diz que, agora, foram registrados mais 109 casos adicionais - elevando o número total para 395. As doenças foram relatadas em 15 estados, incluindo Illinois.

Pacientes de Connecticut, Tennessee e Virginia compraram saladas contaminadas enquanto viajavam em Illinois. Pelo menos 16 pessoas foram hospitalizadas. A FDA está revendo informações sobre os fornecedores de alface e cenoura utilizadas nas saladas da rede.