'YouTube' vai banir vídeos que promovam venda de armas

'YouTube' vai passar a banir vídeos que promovam a venda de armas de fogo Crédito: Reprodução/Pixabay

O "YouTube" decidiu que, a partir de abril, vai passar a banir vídeos que promovam a venda de armas ou de acessórios como o "bump stock", usado para aumentar a velocidade do tiro de um rifle semiautomático. Conteúdos que ensinem como montar ou modificar armamentos com intenção de deixá-los ainda mais letais também serão pegos pelo pente fino da empresa.

A decisão foi anunciada esta semana, dias antes da "March for Our Lives", manifestação marcada para o dia 24 deste mês organizada pelos sobreviventes do tiroteio que deixou 17 mortos em uma escola de ensino médio na cidade de Parkland, Flórida.

 Embora tenhamos proibido a venda de armas de fogo, nós recentemente notificamos criadores sobre atualizações que iremos fazer no que cerca conteúdos que promovam a venda ou produção de armas de fogo e seus acessórios , disse uma porta-voz do "YouTube" em declaração.

Segundo informações do canal americano "Bloomberg", dois canais já teriam sido prejudicados, mesmo a empresa garantindo que as novas diretrizes só passam a valer no próximo mês. Um deles, chamado "RangeTV", chegou a afirmar na sua página no Facebook que passaria a publicar vídeos em um popular site americano de pornografia.

Quando um atirador mator cerca de 60 pessoas depois de abrir fogo contra a plateia de um show em Las Vegas utilizando um rifle de assalto modificado com "bump stock", o "YouTube" tomou medida parecida: vídeos que mostravam como fazer armas dispararem mais rápido foram banidos da plataforma.