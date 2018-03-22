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A partir de abril

'YouTube' vai banir vídeos que promovam venda de armas

Conteúdo que mostre como montar ou modificar armas também será excluído

Publicado em 22 de Março de 2018 às 14:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 14:47
'YouTube' vai passar a banir vídeos que promovam a venda de armas de fogo Crédito: Reprodução/Pixabay
O "YouTube" decidiu que, a partir de abril, vai passar a banir vídeos que promovam a venda de armas ou de acessórios como o "bump stock", usado para aumentar a velocidade do tiro de um rifle semiautomático. Conteúdos que ensinem como montar ou modificar armamentos com intenção de deixá-los ainda mais letais também serão pegos pelo pente fino da empresa.
A decisão foi anunciada esta semana, dias antes da "March for Our Lives", manifestação marcada para o dia 24 deste mês organizada pelos sobreviventes do tiroteio que deixou 17 mortos em uma escola de ensino médio na cidade de Parkland, Flórida.
 Embora tenhamos proibido a venda de armas de fogo, nós recentemente notificamos criadores sobre atualizações que iremos fazer no que cerca conteúdos que promovam a venda ou produção de armas de fogo e seus acessórios , disse uma porta-voz do "YouTube" em declaração.
Segundo informações do canal americano "Bloomberg", dois canais já teriam sido prejudicados, mesmo a empresa garantindo que as novas diretrizes só passam a valer no próximo mês. Um deles, chamado "RangeTV", chegou a afirmar na sua página no Facebook que passaria a publicar vídeos em um popular site americano de pornografia.
Quando um atirador mator cerca de 60 pessoas depois de abrir fogo contra a plateia de um show em Las Vegas utilizando um rifle de assalto modificado com "bump stock", o "YouTube" tomou medida parecida: vídeos que mostravam como fazer armas dispararem mais rápido foram banidos da plataforma.
O caminho escolhido pelo "YouTube" é similar ao de outros nomes envolvidos na venda de armas nos EUA. A pressão nas redes sociais fez com que grandes corporações se afastassem da indústria das armas. Empresas como a "Dick's Sporting Goods" e Walmart limitaram a venda de armas em suas lojas.

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