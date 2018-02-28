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Comportamento

'Sexting' cresceu entre adolescentes nos últimos oito anos, diz estudo

27% dos jovens ouvidos por mais de 30 pesquisas afirmaram que recebem mensagens de teor sexual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 10:50

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 10:50

O estudo revela também que doze por cento dos adolescentes afirmaram já ter enviado conteúdo sexual de outras pessoas sem consentimento Crédito: Reprodução/Pixabay
O "sexting", o hábito de mandar mensagens com conteúdo sexual está em alta entre os adolescentes, segundo um estudo publicado nesta terça-feira, 27, no periódico científico Journal of the American Medical Association Pediatrics.
De acordo com a pesquisa, que analisou resultados de 39 pesquisas realizadas em diversos países como Estados Unidos, Bélgica, África do Sul, Holanda e República Tcheca, ao menos 27% dos adolescentes afirmaram receber textos com conteúdo sexual e outros 15% dizem mandar. Essas pesquisas, juntas, ouviram 110.380 participantes com idade entre 15 e 16 anos nos últimos oito anos.
"Esta é uma preocupação para a maioria dos pais, bem como educadores, que estão tendo conversas sobre comportamento sexual, saúde digital e cidadania com os adolescentes ", disse à rede de televisão ABC o pesquisador Sheri Madigan, professor assistente do Departamento de Psicologia da Universidade de Calgary, no Canadá, e responsável pelo estudo.
Além disso, 12% dos adolescentes disseram já ter enviado material sexual sem consentimento ou sem pedir permissão aos envolvidos, enquanto 8,4% tiveram suas próprias mensagens encaminhadas para outras pessoas sem consentimento.
"Obter uma informação precisa de quantas vezes o sexting está acontecendo é útil para pais, profissionais de saúde, educadores, etc., que estão tendo que conversar com as crianças sobre esse comportamento", disse Sheri Madigan.
Apesar dessa pesquisa, o estudo diz que há falta de consenso sobre a prevalência desse comportamento, o que é necessário para embasar futuras investigações e políticas públicas.

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