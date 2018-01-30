'Questão impossível' em ensino infantil intriga e gera debate na China

Questão intrigou alunos e pais na China Crédito: Reprodução/Weibo

Uma questão "impossível" em um dever de matemática intrigou alunos, pais e internautas na China. O problema, aparentemente insolúvel, fazia parte de um exame da 5ª série do distrito de Shunqing  voltado, portanto, a crianças de 10 ou 11 anos.

"Se um navio tem 26 ovelhas e dez bodes a bordo, qual é a idade do capitão do navio?", leram os alunos do ensino primário chinês na ocasião.

Diante da confusão, fotos do enunciado da questão viralizaram a rede Weibo, popular entre os chineses, e suscitou o debate de internautas sobre a resposta correta e a educação local. Os pequenos até tentaram decifrar o suposto enigma.

"O capitão tem pelo menos 18 anos, porque precisa ser adulto para comandar o navio", escreveu um. "O capitão tem 36 anos, porque 26 mais 10 é 36, e o capitão queria que eles (os animais) seguissem a sua idade", palpitou outro. "Eu não sei. Não consigo resolver isso", desistiu um terceiro estudante.

Na plataforma Weibo, internautas criticaram professores e diretores da instituição. Segundo os usuários, nem eles saberiam responder a questão.

"Se a escola tem 26 professores, dez não estavam pensando, qual é a idade do diretor?", questionou um deles, em tom de ironia.

A escola não teve o nome divulgado. A pergunta, no entanto, foi elogiada por muitos internautas, que viram nela um estímulo ao raciocínio e um espaço para a criatividade dos pequenos.

"A questão força a criança a explicar o que pensou e dá espaço para ser criativo. Nós deveríamos ter mais questões assim", destacou um usuário.

MAS QUAL É A RESPOSTA CERTA?

Um comunicado emitido pelo Departamento Educacional de Shunqing explicou que o teste tinha o objetivo de examinar o senso crítico e a habilidade de pensar com independência das crianças. A iniciativa bate de frente  e tenta amenizar  o método tradicional do ensino chinês, que privilegia anotações e repetições em detrimento do pensamento criativo.