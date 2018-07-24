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Dente por dente

'Quem nos trata injustamente enfrentará tarifas', diz Trump

No Twitter, o presidente dos EUA defendeu sua estratégia de impor tarifas sobre parceiros comerciais

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 12:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 12:53
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu sua estratégia de impor tarifas sobre parceiros comerciais para corrigir o que ele considera como injustiças nesse setor, elogiando essa alternativa.
"Ou um país que tem tratado os Estados Unidos injustamente no comércio negocia um acordo justo, ou ele será atingido por tarifas", afirmou. "É simples assim  e todos ficam falando! Lembrem-se, nós somos o 'cofre porquinho' que tem sido roubado. Tudo será ótimo!", disse ele.
Também no Twitter, o presidente dos Estados Unidos afirmou que vê uma mudança de postura nos parceiros comerciais americanos. "Países que nos tratavam injustamente no comércio há anos estão todos vindo a Washington para negociar", comentou. "Isso deveria ter ocorrido muitos anos atrás, mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca!".
A mensagem de Trump vem a público um dia antes da visita do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, à Casa Branca, que deve ser centrada na questão comercial. Trump tem reclamado dos países da União Europeia por supostas injustiças na relação comercial e ameaça impor tarifas ao setor automotivo do continente.

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