'Primeiro amigo' nos EUA de brasileiro assassinado se despede

João Souza, com a camisa do Flamengo, ao lado de Sammy Landino, de cozinheiro Crédito: Reprodução/Facebook

O "primeiro amigo" americano do brasileiro assassinado em uma universidade dos Estados Unidos prestou emocionada homenagem à vítima. Nas redes sociais, Sammy Landino lembrou dos momentos ao lado de João Souza, de 19 anos, e celebrou a personalidade gentil e o talento do colega nas relações e no futebol. Os dois estudaram juntos na Escola Blind Brook desde 2012, até seguirem para universidades diferentes, no ano passado.

João Souza foi encontrado morto a facadas dentro de seu quarto no campus da Universidade de Binghamton, em Nova York. A instituição informou que, após atacar o brasileiro no dormitório, o suspeito fugiu a pé e foi preso na noite desta segunda-feira. Identificado como Michael Roque, outro aluno da universidade, o acusado negou ter culpa na morte.

"Eu fui a primeira pessoa que te conheceu quando você veio para nossa escola, em 4 de setembro de 2012. Eu te mostrei os caminhos, te apresentei para as pessoas, te ajudei a se instalar. Nós éramos amigos. Ficamos próximos. Você era o 'menino maravilha brasileiro', uma estrela do futebol, um homem contagioso, com um sorriso ainda mais contagioso. Um dos melhores da Blind Brook", descreveu o hoje aluno da universidade de Yale.

MENINO MARAVILHA BRASILEIRO'

Landino estava na oitava série quando João se mudou com a família para o estado de Nova York. Ele então foi designado pela direção do colégio a ajudar na adaptação do novo aluno, contou ao portal local "Pressconnects". Seria o início de uma amizade que se estenderia pelo Ensino Médio e para o grupo de teatro da escola.

Na foto compartilhada por Landino, vestido de cozinheiro na imagem, João Souza aparece sentado, no canto inferior esquerdo, com a camisa do Flamengo.

"Agora sua vida foi roubada de nós. Esfaqueado. Assassinado. João Victor Souza, você não viveu sua vida em vão. Você será lembrado pela sua gentileza, suas piadas, seu trabalho ético, dentro e fora de campo, pelo impacto que tinha nos amigos e na família (...) Descanse em paz, soldado. Hoje, toda a Blind Brook chora", destacou Sammy Landino.

Suspeito de matar o brasileiro a facadas nos Estados Unidos Crédito: Divulgação

A publicação de Landino tinha quase 500 curtidas até a manhã desta terça-feira. Nos comentários, amigos em comum celebraram a lembrança de João Souza e frisaram a falta que o brasileiro fará.

"Meu coração está quebrado. Eu tirei essa foto. Nunca iria imaginar que ela acabaria sendo usada para isso (a homenagem)", escreveu uma internauta.

"Um verdadeiro amigo, um grande homem. Ele sempre estará conosco", fez coro outro usuário.

"Eu estava esperando pela sua publicação. Obrigada por colocar isso em palavras. Descanse em paz, João, um dos caras mais acolhedores e genuínos que eu conheci", destacou um terceiro internauta.

Trata-se do segundo assassinato de um estudante nos últimos dois meses na Universidade de Binghamton. No dia 9 de março, o corpo de Haley Anderson, de Westbury, em Long Island, foi encontrado no apartamento de um colega, fora do campus. A estudante foi estrangulada.

"Pela segunda vez neste semestre, lutamos para absorver a notícia de que um dos nossos alunos foi morto", lamentou o vice-presidente da universidade, Brian Rose.