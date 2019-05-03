'Nunca somos bons o suficiente', diz Sophie Turner

29/06/2018 - Sophie Turner diz ter ficado feliz com o desfecho de Sansa na última temporada de 'Game of Thrones', que estreia em 2019 Crédito: Helen Sloan/HBO

Sophie Turner, 23, admitiu no início de abril que lidou com uma carga horária alta de trabalho com o fim de "Game of Thrones" e que pretendia se recolher nos próximos meses. A atriz, 23, admitiu no início de abril que lidou com uma carga horária alta de trabalho com o fim dee que pretendia se recolher nos próximos meses.

Mas não foi só a série medieval que acabou com a saúde mental da atriz. Sophie conta que sofreu pressão dos estúdios para perder peso, quando ela já lutava contra a depressão.

"Todo o mundo precisa de um terapeuta, especialmente quando pessoas dizem constantemente que você não é boa o suficiente, que não parece bonita o bastante", contou a atriz durante uma entrevista à revista Marie Clarie australiana. "É importante ter alguém para falar sobre isso e te ajudar a passar por questões como essa."

A atriz não citou qual produção de TV a pressionou. Antes de "Game of Thrones", ela fez parte do elenco do longa "Meu Outro Eu", em 2013, e "Escola de Espiões", em 2015. Ela também esteve em "X-Men: Apocalypse" (2016) e estreia nos cinemas dia 6 de junho com "X-Men: Fênix Negra".

No elenco de "Game of Thrones" desde os 13 anos, a atriz conta que se assistiu crescendo e também, engordando. "Meu metabolismo, de repente, decidiu despencar e comecei a ganhar peso. E tudo isso estava acontecendo na frente das câmeras", disse Sophie.

Ela conta que todos pareciam ter uma opinião sobre ela nas redes sociais. A atriz diz que acreditava em tudo que lia, por isso chegou a pensar em suicídio.

Sophie disse que o marido Joe Jonas a ajudou muito na luta contra a depressão. "Quando alguém diz que te ama todos os dias, faz com que a gente se ame também", afirma a atriz.

A atriz afirma que foi diagnosticada com depressão há seis anos, mais ou menos. "Eu digo que eu não estava deprimida quando era mais nova, mas pensava muito em suicídio. Eu não sei porque", explicou Sophie. "Talvez seja uma fascinação estranha que eu tinha, mas sim, eu pensava nisso. Mas eu não acho que eu iria até o fim. Não sei".

Com a ajuda de terapia e tratamento, ela conta que hoje se sente melhor. "Estou medicada e me amo agora, ou pelo menos me amo mais do que antes".

NOVO NOME, NOVA PROFISSÃO

A atriz Sophie Turner, 23, da aclamada série "Game of Thrones", e o músico Joe Jonas , 29, da banda Jonas Brothers, se casaram em Las Vegas, após a premiação Billboard Music Awards, na noite desta quarta-feira (1°).

Após a cerimônia, ela trocou de nome. A atriz de "Game of Thrones" agora se chama Sophie Belinda Jonas.

Com a pausa na carreira de atriz para tratar da depressão, Turner poderá explorar mais as áreas que a fascinam. "Quero fazer um monte de coisas, e não apenas no mundo do cinema. No momento tenho uma vontade real de entrar para uma academia de polícia e me tornar uma policial", revelou.