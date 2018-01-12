'Noruegueses não querem nosso 'país de merda', dizem americanos

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter chamado o Haiti e nações africanas de 'países de merda', muitas personalidades americanas estão enviando respostas hostis ao americano pelas redes sociais Crédito: Gage Skidmore | Flickr

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter chamado o Haiti e nações africanas de 'países de merda', muitas personalidades americanas estão enviando respostas hostis ao americano pelas redes sociais. Em reunião com congressistas, o chefe da Casa Branca argumentou que os Estados Unidos deveriam receber mais pessoas de países desenvolvidos, como a Noruega, e não de nações em severas dificuldades. Mas o que muitos perguntaram para Trump pelas redes sociais foi: "Por que um norueguês viria para este nosso 'país de merda'?

O autor Stephen King, por exemplo, escreveu: "Por que pessoas da Noruega gostariam de migrar para cá? Eles tem seguro de saúde e maior expectativa de vida".

Já o americano Christian Christensen, professor de jornalismo na universidade de Estocolmo, escreveu: "Claro que as pessoas da Noruega amariam se mudar para um país onde as pessoas têm muito mais chances de serem baleadas, viverem na pobreza, não terem acesso à saúde porque são pobres, não receberem licença paternidade ou creches subsidiadas e verem menos mulheres no poder".

Segundo fontes ouvidas pela imprensa, Trump ficou frustrado com congressistas dos dois partidos  Republicano e Democrata  quando eles sugeriram o restabelecimento de proteções para imigrantes de Haiti, El Salvador e países africanos como parte de um acordo bipartidário de imigração, de acordo com pessoas informadas sobre a reunião e citadas pelo "Washington Post". Ele então teria insultado os países, ao sugerir que os Estados Unidos deveriam trazer mais pessoas de países como a Noruega.

"Por que estamos com todas essas pessoas destes países de merda vindo aqui?", teria questionado Trump (citando a palavra shithole), que de acordo com as fontes referia-se aos países africanos e ao Haiti. "Por que queremos pessoas do Haiti aqui?".

A informação sobre o uso da expressão ofensiva se alastrou pelas redes sociais, gerando surpresa entre internautas e os próprios congressistas americanos. Uma autoridade de direitos humanos da ONU chamou de "racistas" e "vergonhosos" os insultos que Trump implicou não ter pronunciado.