Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 'Noruegueses não querem nosso 'país de merda', dizem americanos
Trump

'Noruegueses não querem nosso 'país de merda', dizem americanos

Presidente usou ofensa contra Haiti e África, pedindo mais imigrantes da nação europeia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 19:22

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 19:22

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter chamado o Haiti e nações africanas de 'países de merda', muitas personalidades americanas estão enviando respostas hostis ao americano pelas redes sociais Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter chamado o Haiti e nações africanas de 'países de merda', muitas personalidades americanas estão enviando respostas hostis ao americano pelas redes sociais. Em reunião com congressistas, o chefe da Casa Branca argumentou que os Estados Unidos deveriam receber mais pessoas de países desenvolvidos, como a Noruega, e não de nações em severas dificuldades. Mas o que muitos perguntaram para Trump pelas redes sociais foi: "Por que um norueguês viria para este nosso 'país de merda'?
O autor Stephen King, por exemplo, escreveu: "Por que pessoas da Noruega gostariam de migrar para cá? Eles tem seguro de saúde e maior expectativa de vida".
Já o americano Christian Christensen, professor de jornalismo na universidade de Estocolmo, escreveu: "Claro que as pessoas da Noruega amariam se mudar para um país onde as pessoas têm muito mais chances de serem baleadas, viverem na pobreza, não terem acesso à saúde porque são pobres, não receberem licença paternidade ou creches subsidiadas e verem menos mulheres no poder".
Segundo fontes ouvidas pela imprensa, Trump ficou frustrado com congressistas dos dois partidos  Republicano e Democrata  quando eles sugeriram o restabelecimento de proteções para imigrantes de Haiti, El Salvador e países africanos como parte de um acordo bipartidário de imigração, de acordo com pessoas informadas sobre a reunião e citadas pelo "Washington Post". Ele então teria insultado os países, ao sugerir que os Estados Unidos deveriam trazer mais pessoas de países como a Noruega.
"Por que estamos com todas essas pessoas destes países de merda vindo aqui?", teria questionado Trump (citando a palavra shithole), que de acordo com as fontes referia-se aos países africanos e ao Haiti. "Por que queremos pessoas do Haiti aqui?".
A informação sobre o uso da expressão ofensiva se alastrou pelas redes sociais, gerando surpresa entre internautas e os próprios congressistas americanos. Uma autoridade de direitos humanos da ONU chamou de "racistas" e "vergonhosos" os insultos que Trump implicou não ter pronunciado.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados