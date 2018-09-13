Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 'Não há desculpa' para expressões de ódio contra imigrantes, diz Merkel
Alemanha

'Não há desculpa' para expressões de ódio contra imigrantes, diz Merkel

Os comentários vêm depois que o assassinato de um alemão suscitou dias de protestos contra imigrantes na cidade de Chemnitz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 09:34

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 09:34

A chanceler alemã Angela Merkel Crédito: Laurence Chaperon/Facebook
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, assegurou nesta quarta-feira que leva a sério as preocupações dos alemães com os crimes cometidos por imigrantes e prometeu uma resposta firme, embora tenha condenado recentes manifestações como "odiosas", dizendo que "não há desculpa" para expressões de ódio ou de violência em resposta à crise migratória na União Europeia.
Os comentários vêm depois que o assassinato de um alemão suscitou dias de protestos contra imigrantes na cidade de Chemnitz, no leste da Alemanha, que às vezes se tornavam violentos. Iraquianos e sírios foram detidos pelo caso de assassinato.
Os neonazistas foram vistos fazendo a saudação de Adolf Hitler na maior manifestação, no dia seguinte ao assassinato, que atraiu cerca de 6 mil pessoas, e, nos bastidores do protestos, homens mascarados jogaram pedras e garrafas em um restaurante kosher gritando "judeus porcos, saiam da Alemanha". No dia anterior, em protestos espontâneos, vários estrangeiros foram atacados e feridos nas ruas.
Merkel assegurou que seu governo está igualmente ciente de sua responsabilidade de levar a sério as preocupações mais amplas das pessoas, e que está trabalhando duro para resolver o problema. "Estamos especialmente preocupados com os crimes graves em que os supostos criminosos eram requerentes de asilo. Isso nos choca e tais crimes devem ser investigados, os perpetradores devem ser levados ao tribunal e punidos com a severidade da lei", afirmou.
A chanceler comentou, porém, que as preocupações não são "desculpa" para manifestações que se seguiram ao assassinato em Chemnitz.
Fonte: Associated Press

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo
Imagem de destaque
Chefe da Polícia Civil no ES pede demissão e alega motivos de saúde
Imagem de destaque
Movimento Cidade anuncia Emicida e amplia line-up do festival capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados