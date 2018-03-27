'Estamos queimando. Amo vocês', escreveu vítima de incêndio na Rússia

Mariz Moroz enviou mensagens dizendo saber que aquilo seria uma despedida, enquanto as chamas tomavam shopping na Rússia Crédito: Reprodução

Adolescentes citados em uma lista de pessoas mortas e desaparecidas que vem sendo divulgada pela imprensa russa após o incêndio no shopping Winter Cherry, em Kemerovo, entraram em contato com suas famílias durante os momentos de pânico. Pelo menos 64 pessoas morreram em decorrência das chamas que destruíram o centro comercial na Sibéria Ocidental, a cerca de 3600 quilômetros de Moscou, capital do país.

A lista traz nomes de pelo menos 20 crianças, algumas com apenas 5 anos de idade. Em meio ao pânico que tomava conta do centro comercial, Viktoria Pochankona, de 12 anos, telefonou para uma tia, que contou ao site do jornal "Siberian Times" que a menina estava muito nervosa enquanto as chamas e a fumaça engoliam o shoppnig.

"Está tudo queimando. As portas estão bloqueadas. Eu não posso sair, não posso respirar", afirmou Viktoria, pelo celular, durante o incêndio. Após a tia aconselhar a menina a tirar as roupas e cobrir o nariz, Viktoria pediu para ela dizer a todos da família que os ama. "Diz à mamãe que eu a amo", pediu, logo antes de a ligação ser interrompida.

A tia dela, Evgenia, disse que havia cerca de 10 pré-adolescentes no cinema. Havia alguns pais presentes no shopping, assim como um professor da turma de escola, mas eles não estavam assistindo ao filme.

"O professor deixou as crianças no cinema e foi com os pais andar no shopping. Então todos os adultos (que levaram essas crianças) sobreviveram", disse Evgenia.

A imprensa local também divulgou as mensagens de celular enviadas pela adolescente Maria Moroz, de 13 anos, outra que não foi localizada após a tragédia. "Estamos queimando. Eu amo todos vocês. Isso é, talvez, uma despedida", escreveu.

No terceiro andar do shopping, onde o incêndio começou, ficava o centro de entretenimento. O local abrigava cinemas, espaço de brinquedos para crianças e até mesmo um zoológico com cerca de 200 animais, como cabras e porquinhos-da-índia  acredita-se que todos tenham morrido. Portas de incêndio teriam sido bloqueadas e muitas pessoas ficaram incapazes de deixar o edifício.

Outras oito crianças, com idades entre 11 e 12 anos, que são da mesma turma de uma escola em Treschevsky, também têm seus paredeiros desconhecidos. Seus nomes são Viktoria Pochankina, Veronika Ponushkova, Elena Chernikova, Tatiana Kurchevskaya, Sergey Maneshkin, Viktoria Zipunova, Anastasia Smirnova e Diana Nizovskaya.

Uma mulher publicou um emocionante relato em seu perfil do Instagram, narrando os momentos de pânico para conseguir sair do shopping em segurança. Também nas redes sociais, circulam vídeos que mostram o desespero das pessoas em se verem livres daquela situação.

Alguns deles mostram pessoas se jogando de janelas do shopping. Um menino de 11 anos, identificado como Sergei Moskalenko, pulou do quarto andar e está em coma no hospital. Ele bateu com violência em superfícies duras por duas vezes antes de atingir o solo. Segundo a mídia russa, seus pais morreram no incêndio.

A família de Alexander Lillevyali também sofre com a tragédia. Ao jornal "Meduza", ele disse que suas três filhas morreram, sendo duas de 11 anos e uma de cinco. Segundo Alexander, as meninas estavam no cinema quando uma delas ligou para avisar que o local estava com muita fumaça. Assim como outras pessoas, elas também disseram que não conseguiam sair porque as portas estavam bloqueadas.

Ao subir as escadas para tentar salvá-las, ele recebeu ordens de ir para outro lugar. Alexander afirmou que as equipes de resgate citaram regras ao se recusarem a lhe dar uma máscara respiratória.

"Minhas filhas foram deixadas para queimar por causa de suas regras sangrentas", disse.

O fogo destruiu mais de mil metros quadrados do complexo, segundo a imprensa russa.

De acordo com a imprensa local, estão sendo consideradas três teorias sobre a causa do incêndio: um curto-circuito elétrico, acidente provocado por adolescentes, ou por velas acesas durante uma festa de aniversário infantil. O governador, Vladimir Chernov, afirmou que uma teoria preliminar considerou que uma das crianças teria acendido um isqueiro.

Uma investigação por "violação das normas de segurança que levou à morte por imprudência" foi aberta, segundo o comitê de investigação. Segundo agências de notícias russas, quatro pessoas foram detidas, incluindo o diretor da companhia que gerencia o centro comercial e o dono do complexo, Winter Cherry.