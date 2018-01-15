'Donald Trump diz coisas tolas, mas não é racista', diz ex-mulher

Ivana Trump Crédito: Reprodução/Facebook

Ex-mulher e mãe dos três filhos mais velhos de Donald Trump, Ivana Trump defendeu o presidente americano das acusações de racismo. Em entrevista ao programa "Good Morning Britain", da emissora britânica ITV, a tcheca reconheceu que o republicano fala "coisas tolas", mas atribuiu os comentários à confusão de conselhos na cabeça do líder da Casa Branca.

Na semana passada, Trump causou indignação mundial ao usar um palavrão para classificar o Haiti, El Salvador e nações africanas. O republicano tentava argumentar, durante uma reunião, a necessidade de endurecer a política imigratória, sobretudo para estrangeiros vindos de "países de merda". A ONU criticou as declarações "vergonhosas" do presidente.

"Eu não acho Donald racista. Às vezes ele fala coisas que são tolas ou que ele não quer realmente dizê-las, mas definitivamente não é racista. Ele tem tanta gente falando o que é certo, o que é errado, e às vezes isso fica confuso", destacou Ivana na TV britânica.

Ivana foi a primeira das três mulheres a subirem ao altar com Donald Trump. Em 1977, ele se casou com a tcheca Ivana Zelnícková, com quem teve três filhos: Donald Trump Jr., Ivanka Trump e Eric Trump. Eles terminaram o relacionamento em 1992. Durante a entrevista, ela também defendeu a postura do republicano no Twitter.

"Quem sabe (por que Donald Trump fala o que fala)? (...) Ele não vai mudar, e isso não é má ideia. A imprensa muda todas as palavras que você fala, distorce, e o que você disse sai totalmente diferente. Às vezes pode não ficar claro (o que ele quis dizer no Twitter), mas pelo menos é exatamente o que ele pensa", defendeu.

Na visão de Ivana, sua filha Ivanka pode ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, em meio às especulações de candidatura da apresentadora Oprah Winfrey, em 2020. Na atração, a ex-mulher de Trump destacou que não se sente desconfortável no Reino Unido em função da tensão entre o governo local e o ex-marido, que cancelou a visita ao histórico aliado por discordar da mudança da embaixada para o sul de Londres.