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Defesa

'Donald Trump diz coisas tolas, mas não é racista', diz ex-mulher

Ivana Trump acha que presidente fica confuso devido a conselhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 14:01

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 14:01

Ivana Trump Crédito: Reprodução/Facebook
Ex-mulher e mãe dos três filhos mais velhos de Donald Trump, Ivana Trump defendeu o presidente americano das acusações de racismo. Em entrevista ao programa "Good Morning Britain", da emissora britânica ITV, a tcheca reconheceu que o republicano fala "coisas tolas", mas atribuiu os comentários à confusão de conselhos na cabeça do líder da Casa Branca.
Na semana passada, Trump causou indignação mundial ao usar um palavrão para classificar o Haiti, El Salvador e nações africanas. O republicano tentava argumentar, durante uma reunião, a necessidade de endurecer a política imigratória, sobretudo para estrangeiros vindos de "países de merda". A ONU criticou as declarações "vergonhosas" do presidente.
"Eu não acho Donald racista. Às vezes ele fala coisas que são tolas ou que ele não quer realmente dizê-las, mas definitivamente não é racista. Ele tem tanta gente falando o que é certo, o que é errado, e às vezes isso fica confuso", destacou Ivana na TV britânica.
Ivana foi a primeira das três mulheres a subirem ao altar com Donald Trump. Em 1977, ele se casou com a tcheca Ivana Zelnícková, com quem teve três filhos: Donald Trump Jr., Ivanka Trump e Eric Trump. Eles terminaram o relacionamento em 1992. Durante a entrevista, ela também defendeu a postura do republicano no Twitter.
"Quem sabe (por que Donald Trump fala o que fala)? (...) Ele não vai mudar, e isso não é má ideia. A imprensa muda todas as palavras que você fala, distorce, e o que você disse sai totalmente diferente. Às vezes pode não ficar claro (o que ele quis dizer no Twitter), mas pelo menos é exatamente o que ele pensa", defendeu.
Na visão de Ivana, sua filha Ivanka pode ser a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, em meio às especulações de candidatura da apresentadora Oprah Winfrey, em 2020. Na atração, a ex-mulher de Trump destacou que não se sente desconfortável no Reino Unido em função da tensão entre o governo local e o ex-marido, que cancelou a visita ao histórico aliado por discordar da mudança da embaixada para o sul de Londres.
"Ele tem sangue britânico. A mãe dele era fantástica, então vamos ver o que vai acontecer", ressaltou Ivana, em referência à escocesa Mary Anne MacLeod Trump, que emigrou para Nova York, conheceu Fred Trump e deu à luz Donald.

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