Mulheres do samba agitam festival de cinema em Manguinhos

21ª edição do Festival Itinerante em Manguinhos. Crédito: Tati Hauer

O projeto Samba Pras Moças, formado por Dorkas Nunes, Tereza Cristina, Sol Pessoa, Monique Rocha e Bruna Medeiros, encerra a Rota de Verão do 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante no dia 31 de janeiro, na Praia de Manguinhos, na Serra. As cinco cantoras interpretam no palco mulheres que fizeram história no mundo do samba, como Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Alcione, Clara Nunes e Beth Carvalho. O show especial acontece após a exibição do filme ‘Cine Holliúdy 2 - A Chibata SIderal’, de Halder Gomes. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

ALMOÇO DE NATAL

Emar Batalha e Ada Mota Crédito: Mônica Zorzanelli

Depois de uma temporada em Londres, a nossa Emar Batalha, que reside em São Paulo com a família, celebrou o Natal com as amigas de sua terra natal, na última quinta-feira (5), em almoço, na Praia do Canto. As convidadas apostaram em looks nas cores vermelho, verde, branco e dourado para brindar a data. Confira a galeria de fotos:

Almoço de Natal

COQUETEL

Geraldo Lino e Claudia Júdice Crédito: Cacá Lima

Claudia Júdice lançou a Mostra Casa Arrumada, em seu showroom em Santa Lúcia, na última quarta-feira (4) A exposição sela uma nova fase na trajetória da empresária, que passa a ter uma marca própria. Com nove ambientes, a mostra é dedicada a quartos, assinados por grandes profissionais da arquitetura, design e decoração. São eles Daniela Caser, Zilda Helal, Gabriella Greppe, Aparecida Borges, Mariana Teixeira, Emilia Lopes, Patricia Sepulcri, Maria Alice Marins e Robson Rampinelli, Tamara Raizer, Mariah Cardoso e Marilia Celin.

Georgia Mendonça, Celia Colodete e Bruna Medeiros Crédito: cacá lima

Daniela Caser e Rita Rocio Tristão Crédito: Cacá Lima

Mariah e Dayse Cardoso Crédito: Cacá Lima

BROKER SUMMIT

O empresário e corretor de imóveis Ivan Machado que inaugura um novo conceito de imobiliária no Estado em janeiro, está em São Paulo onde participa do ‘Broker Summit’ – evento que reúne diversos empreendedores em uma imersão durante quatro dias. “O foco são treinamentos que possibilitam melhores práticas, processos e serviços no mercado imobiliário”, conta Machado. O evento acontece no Embu das Artes, em São Paulo e Ivan promete retornar neste final de semana com diversas novidades.

TARDE FASHION