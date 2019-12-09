Mulheres ainda têm baixa representatividade em cargos de poder no ES

Jaqueline Moraes é a governadora em exercício Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar de o Espírito Santo ter, em sua população, mais mulheres do que homens e de as mulheres serem maioria cursando o ensino superior, de acordo com o IBGE, é baixa a representatividade das mulheres em cargos de poder, em nosso Estado. Dos 28 desembargadores do Tribunal de Justiça, apenas três são mulheres. Dos 30 deputados estaduais, apenas três são mulheres. Dos dez deputados federais, três são mulheres; dos senadores, uma é mulher, atualmente licenciada.

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E, pela primeira vez, temos uma vice-governadora, Jaqueline Moraes da Silva, microempresária e política brasileira, filiada ao Partido Socialista Brasileiro. Tornou-se a primeira mulher e negra eleita como vice-governadora do Espírito Santo, nas eleições de 2018. Nascida em Duque de Caxias, baixada fluminense, chegou ao Espírito Santo aos 12 anos de idade para morar em Cariacica.

Casada, mãe de três filhos e avó de um neto, trabalhou como vendedora ambulante no centro de Vitória. Presidiu a Associação de Vendedores Ambulantes do Estado do Espírito Santo e a Associação dos Moradores do Bairro Operário, em Cariacica. Em 2012, foi eleita vereadora com 2.562 votos, em sua primeira eleição disputada. Nas eleições de 2018, disputou o governo do Estado como vice na chapa do ex-governador Renato Casagrande (PSB). Foram eleitos em primeiro turno com 55,49% dos votos válidos. Tem exercido o cargo de governadora nas ausências do governador e merece todo o nosso aplauso por sua história de luta e de resistência.

Outra mulher que marca seu lugar na história capixaba é Ethel Maciel, a primeira mulher a ser eleita para reitora da Ufes, em seus 65 anos de existência. Ethel Maciel nasceu em Baixo Guandu; graduou-se em Enfermagem, com mestrado em Saúde Pública, doutorado em Saúde Coletiva/Epidemiologia e pós-doutorado em Epidemiologia.

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É a presidente da Rede-TB, organização não governamental que trabalha para o desenvolvimento de pesquisa e controle da tuberculose. Também integra o comitê técnico da Organização Mundial de Saúde (OMS) que auxilia os países com elevados índices de tuberculose e esteve na primeira reunião da ONU a tratar de tuberculose, em 2018. Ethel e Roney formaram a chapa vencedora na consulta à comunidade universitária que, todos esperamos, será confirmada pelo Presidente da República.

Hoje, será eleita como presidente da Academia Espírito-santense de Letras, para o mandato 2019-2022, a professora Ester Abreu Vieira de Oliveira, atual vice-presidente da AEL. Nascida em Muqui, em 1933, possui graduação em Letras Neolatinas, especialização em Filologia Espanhola, mestrado em Língua Portuguesa, doutorado em Letras Neolatinas e pós-doutorado em Filologia Espanhola.