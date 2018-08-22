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Leonel Ximenes

MPES apura envolvimento do Professor Nota 10 com diplomas falsos

Wemerson da Silva Nogueira será denunciado por ter apresentado documento fraudado de conclusão de curso

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 19:29

Públicado em 

22 ago 2018 às 19:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Wemerson da Silva Nogueira será denunciado por ter apresentado documento fraudado de conclusão de curso. Crédito: G1
Candidato a deputado federal pela Rede, o conhecido “Professor Nota 10” está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual no âmbito do escândalo da compra de diplomas falsos. Segundo a coluna apurou, Wemerson da Silva Nogueira será denunciado por ter apresentado documento fraudado de conclusão de curso.
A ausência
A investigação mostrou que o professor nunca foi a Pancas, local onde ele disse que fazia as provas e frequentava as aulas. Ficou constatado que Wemerson Nogueira jamais foi ao município, nos dias indicados por ele.
A rapidez
Uma testemunha ouvida pelo MPES, colega de estudos do professor, se disse surpresa com a rapidez com que ele conseguiu o diploma. E afirmou não saber como Wemerson obteve esse diploma sem ter feito estágio.
A importância da ortografia
A PRF apreendeu uma grande carga de maconha após identificar erro de Português na nota fiscal. O que prova que a leitura é importante até para a bandidagem.
Fica a arte
A Secult vai mobilizar as Secretarias Municipais de Cultura da Grande Vitória para lançar um projeto de pintura de grafites nos muros dos bairros periféricos.
Sai a violência
A ideia é que artistas das comunidades pintem os muros onde os traficantes gostam de pichar recados intimidadores para os moradores.
Carona oficial
O governador Hartung assumiu o volante e deu uma carona a FHC do trajeto do Palácio Anchieta até o cerimonial onde o ex-presidente proferiu uma palestra. De lá, PH levou Fernando Henrique até o aeroporto.
Entrada
No palácio, PH serviu um rápido lanche para FHC antes do evento da Findes, que foi realizado na hora do almoço.
Vai encarar?
Candidato a deputado federal, Rodney Miranda está com cara de poucos amigos no seu santinho eleitoral.
Ação eleitoral
A moradora de Vitória que entrou na Justiça contra a Linha Verde é candidata a deputado federal. Ela se identifica com Licia da Linha Verde.
Quem se habilita?
Do candidato a vice-governador pelo PT, Cleber Lanes: “A campanha do PT será uma explosão de amor contra o ódio”. Resta saber quem vai espalhar o amor.
Cadê o eleitor?
Ontem, em Itaipava, litoral Sul do Estado, Manato (PSL) discursava em cima de um carro acompanhado por apenas dois veículos.
Pode isso, Arnaldo?
Gilsinho Lopes (PR), candidato a deputado federal, está propondo em sua plataforma de campanha a castração química para pedófilos e criminosos sexuais.
Tudo dominado
Não é só na Assembleia Legislativa: o estacionamento da Câmara de Vitória, espaço público, está repleto de carros com adesivos de candidatos.
PH love Colatina
Ontem, 22 de agosto, foi a data cívica de Colatina e Linhares. PH foi de manhã prestigiar a festa do prefeito Sergio Meneguelli, que acaba de sair do MDB, e deixou Guerino Zanon, que é do partido, na mão.
Vitória é vice
Vitória está ficando pra trás: a Serra está em primeiro lugar na participação do ICMS no Estado para 2019, com índice provisório de 14,57%. A Capital está em segundo: 13,41%.
É governo? Sou a favor!
Segundo o colunista Vitor Vogas, Ivan Carlini (DEM) está apoiando a candidatura de Casagrande. Mas não se preocupem: se o candidato do PSB perder, o presidente da Câmara de Vila Velha apoia quem ganhar.
Cadê o respeito?
A Rodosol lançou o projeto Tá na Cara, cujo objetivo é contribuir para conscientizar e combater o assédio. A demanda surgiu quando funcionárias da concessionária relataram situações constrangedoras vividas no trato com o público.
Mais abacaxis
Nesta época, a Ceasa tem frutas, legumes, verduras, cereais e... candidatos pedindo voto. Mas a cotação deles está em baixa.
 
Alô, eleitor!
Não disseram que Forças Armadas nas ruas acaba com a violência?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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