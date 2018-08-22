MPES apura envolvimento do Professor Nota 10 com diplomas falsos

Wemerson da Silva Nogueira será denunciado por ter apresentado documento fraudado de conclusão de curso. Crédito: G1

Candidato a deputado federal pela Rede, o conhecido “Professor Nota 10” está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual no âmbito do escândalo da compra de diplomas falsos. Segundo a coluna apurou, Wemerson da Silva Nogueira será denunciado por ter apresentado documento fraudado de conclusão de curso.

A ausência

A investigação mostrou que o professor nunca foi a Pancas, local onde ele disse que fazia as provas e frequentava as aulas. Ficou constatado que Wemerson Nogueira jamais foi ao município, nos dias indicados por ele.

A rapidez

Uma testemunha ouvida pelo MPES, colega de estudos do professor, se disse surpresa com a rapidez com que ele conseguiu o diploma. E afirmou não saber como Wemerson obteve esse diploma sem ter feito estágio.

A importância da ortografia

A PRF apreendeu uma grande carga de maconha após identificar erro de Português na nota fiscal. O que prova que a leitura é importante até para a bandidagem.

Fica a arte

A Secult vai mobilizar as Secretarias Municipais de Cultura da Grande Vitória para lançar um projeto de pintura de grafites nos muros dos bairros periféricos.

Sai a violência

A ideia é que artistas das comunidades pintem os muros onde os traficantes gostam de pichar recados intimidadores para os moradores.

Carona oficial

O governador Hartung assumiu o volante e deu uma carona a FHC do trajeto do Palácio Anchieta até o cerimonial onde o ex-presidente proferiu uma palestra. De lá, PH levou Fernando Henrique até o aeroporto.

Entrada

No palácio, PH serviu um rápido lanche para FHC antes do evento da Findes, que foi realizado na hora do almoço.

Vai encarar?

Candidato a deputado federal, Rodney Miranda está com cara de poucos amigos no seu santinho eleitoral.

Ação eleitoral

A moradora de Vitória que entrou na Justiça contra a Linha Verde é candidata a deputado federal. Ela se identifica com Licia da Linha Verde.

Quem se habilita?

Do candidato a vice-governador pelo PT, Cleber Lanes: “A campanha do PT será uma explosão de amor contra o ódio”. Resta saber quem vai espalhar o amor.

Cadê o eleitor?

Ontem, em Itaipava, litoral Sul do Estado, Manato (PSL) discursava em cima de um carro acompanhado por apenas dois veículos.

Pode isso, Arnaldo?

Gilsinho Lopes (PR), candidato a deputado federal, está propondo em sua plataforma de campanha a castração química para pedófilos e criminosos sexuais.

Tudo dominado

Não é só na Assembleia Legislativa: o estacionamento da Câmara de Vitória, espaço público, está repleto de carros com adesivos de candidatos.

PH love Colatina

Ontem, 22 de agosto, foi a data cívica de Colatina e Linhares. PH foi de manhã prestigiar a festa do prefeito Sergio Meneguelli, que acaba de sair do MDB, e deixou Guerino Zanon, que é do partido, na mão.

Vitória é vice

Vitória está ficando pra trás: a Serra está em primeiro lugar na participação do ICMS no Estado para 2019, com índice provisório de 14,57%. A Capital está em segundo: 13,41%.

É governo? Sou a favor!

Segundo o colunista Vitor Vogas, Ivan Carlini (DEM) está apoiando a candidatura de Casagrande. Mas não se preocupem: se o candidato do PSB perder, o presidente da Câmara de Vila Velha apoia quem ganhar.

Cadê o respeito?

A Rodosol lançou o projeto Tá na Cara, cujo objetivo é contribuir para conscientizar e combater o assédio. A demanda surgiu quando funcionárias da concessionária relataram situações constrangedoras vividas no trato com o público.

Mais abacaxis

Nesta época, a Ceasa tem frutas, legumes, verduras, cereais e... candidatos pedindo voto. Mas a cotação deles está em baixa.





Alô, eleitor!