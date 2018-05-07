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Leonel Ximenes

Movimento quer incluir a palavra "Amor" na Bandeira Nacional

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 16:17

Públicado em 

07 mai 2018 às 16:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A bandeira brasileira com a palavra "Amor" foi idealizada pelo designer Hans Donner. Crédito: Divulgação
O Movimento Amor, Ordem e Progresso quer incluir a palavra "Amor" na Bandeira Nacional. O  grupo, que não tem políticos entre seus integrantes, pretende reativar o projeto de lei 2179/03, do deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ), que trata dessa iniciativa.
Para que matéria volte a tramitar na Câmara dos Deputados, o movimento começou, desde o dia 22 de abril, a percorrer todas as capitais do país em busca de 1,7 milhão de assinaturas. Vitória ainda não foi incluída no roteiro. 
O lançamento oficial do Movimento Amor Ordem e Progresso ocorreu no dia 22 de abril, aos pés do Cristo Redentor, com uma meditação coletiva e a projeção da bandeira do Brasil com a palavra "Amor" na estátua. O evento contou com a presença de artistas e apoiadores da iniciativa, como o designer Hans Donner, responsável pelo desenho da nova proposta de bandeira.
“Falar sobre ser o símbolo do amor nesse momento difícil onde a violência, o medo e a corrupção ainda predominam em nosso país parece uma utopia, mas a verdade é que nosso propósito como nação é ser o símbolo do Amor em todas as áreas da vida. É a falta de Amor que está causando todos os problemas em nossa sociedade”, analisa Ricardo Cury, formado em Relações Internacionais e um dos responsáveis pelo movimento. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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