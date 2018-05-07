Movimento quer incluir a palavra "Amor" na Bandeira Nacional

A bandeira brasileira com a palavra "Amor" foi idealizada pelo designer Hans Donner. Crédito: Divulgação

O Movimento Amor, Ordem e Progresso quer incluir a palavra "Amor" na Bandeira Nacional. O grupo, que não tem políticos entre seus integrantes, pretende reativar o projeto de lei 2179/03, do deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ), que trata dessa iniciativa.

Para que matéria volte a tramitar na Câmara dos Deputados, o movimento começou, desde o dia 22 de abril, a percorrer todas as capitais do país em busca de 1,7 milhão de assinaturas. Vitória ainda não foi incluída no roteiro.

O lançamento oficial do Movimento Amor Ordem e Progresso ocorreu no dia 22 de abril, aos pés do Cristo Redentor, com uma meditação coletiva e a projeção da bandeira do Brasil com a palavra "Amor" na estátua. O evento contou com a presença de artistas e apoiadores da iniciativa, como o designer Hans Donner, responsável pelo desenho da nova proposta de bandeira.