Motorista de Uber é atingido com tiro na cabeça na Serra

Segundo a Polícia Militar, ao menos dois bandidos tentaram abordar o motorista de aplicativo na Rua Macanaíba, em Feu Rosa. Ele estava num Uno vermelho e decidiu não parar o veículo, fazendo com que os bandidos reagissem. Um deles atirou na direção do carro.
Uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que ouviu o barulho do tiro. “Parecia uma explosão. Cerca de 25 minutos depois, cheguei em casa e vi o mesmo carro parado na frente da minha casa e logo pensei que tinha acontecido alguma coisa, que tinha invadido nossa casa. Aí descobri o que tinha acontecido. Acho que o motorista foi abordado, perseguido e então levou o tiro”, disse.
Tiro
O tiro atingiu a porta de trás do veículo, jogando estilhaços na passageira e acertando de raspão a cabeça do motorista. Ele ainda seguiu viagem até a Rua Copo de Leite e, em seguida, saiu do carro e foi andando até a um próximo a um bar na rua Jacarandá.
As pessoas que estavam no local levaram ele para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O casal passa bem.
O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), Luíz Fernando Muller, diz que a criminalidade tem dificultado a vida dos motoristas de aplicativos.
“Está muito difícil trabalhar, a gente sai de casa e não sabe se volta. Isso que aconteceu é um absurdo, é um grande problema de segurança pública que precisa ser resolvido. Precisamos trabalhar em paz. Em determinados horários e lugares recomendamos que os motoristas não aceitem a corrida pela insegurança”