Honda lança edição especial da CB250F Twister linha 2020

Honda CB250F Twister Special Edition 2020 Crédito: Divulgação

A edição especial da Honda CB250F Twister 2020 está chegando às concessionárias. Como acontece tradicionalmente nas versões SE  de Special Edition  da Twister, grafismos e cores exclusivas foram incorporados pela equipe de designers da HRB  Honda Research Brasil. A CB250F Twister SE 2020 busca atender aos consumidores que valorizam estilo e diferenciação. Normalmente, a tendência é que modelos diferenciados esteticamente e pela produção limitada sejam mais valorizados na hora da revenda. As versões ABS ou CBS da Honda CB250F Twister SE 2020 trazem a exclusiva cor azul perolizado com rodas e grafismos em laranja  as convencionais recebem a cor amarelo com rodas em preto para a versão ABS e prata com rodas pretas e vermelhas com rodas vermelhas na CBS.

Honda CB250F Twister Special Edition 2020 Crédito: Divulgação

A base da Special Edition é a conhecida moto de 250 cilindradas mais vendida do mercado brasileiro, normalmente, o degrau seguinte de muitos motociclistas que iniciam suas vidas ao guidão da Biz ou da CG. A CB250F Twister SE é movida pelo mesmo powertrain das versões convencionais: um motor monocilíndrico de quatro tempos arrefecido a ar, de 249,5 cm3, aliado ao câmbio de 6 marchas. O propulsor conta com cabeçote OHC  Overhead Camshaft  de quatro válvulas e é alimentado pela injeção eletrônica de combustível PGM-Fi  Programmed Fuel Injection. A potência máxima é de 22,4 cavalos a 7.500 rpm com gasolina e 22,6 cavalos a 7.500 rpm com etanol, enquanto o torque é de 2,28 kgfm a 6 mil rpm com ambos combustíveis.

A edição especial da Twister 2020 é oferecida em duas configurações: a de entrada com sistema de frenagem CBS  Combined Brake System , adequada a motociclistas novatos por conciliar a frenagem em ambas as rodas, e a mais sofisticada versão com frenagem ABS, sistema eletrônico antitravamento. Em termos de ciclística, a CB250F Twister SE se vale de um chassi tubular de aço tipo Diamond, suspensão dianteira telescópica com 130 milímetros de curso e traseira mono-amortecida, com mola dupla e 108 milímetros de curso. Os pneus são radiais. Os grafismos, o padrão de cores exclusivo das versões SE e os indicadores de direção em leds complementam um design agressivo, típico das naked.