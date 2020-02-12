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Duas rodas

Honda lança edição especial da CB250F Twister linha 2020

Com padrão de cores exclusivo,  nova versão está chegando às concessionárias com  um motor monocilíndrico de quatro tempos arrefecido a ar, de 249,5 cm3

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 16:44
Honda CB250F Twister Special Edition 2020 Crédito: Divulgação
A edição especial da Honda CB250F Twister 2020 está chegando às concessionárias. Como acontece tradicionalmente nas versões SE  de Special Edition  da Twister, grafismos e cores exclusivas foram incorporados pela equipe de designers da HRB  Honda Research Brasil. A CB250F Twister SE 2020 busca atender aos consumidores que valorizam estilo e diferenciação. Normalmente, a tendência é que modelos diferenciados esteticamente e pela produção limitada sejam mais valorizados na hora da revenda. As versões ABS ou CBS da Honda CB250F Twister SE 2020 trazem a exclusiva cor azul perolizado com rodas e grafismos em laranja  as convencionais recebem a cor amarelo com rodas em preto para a versão ABS e prata com rodas pretas e vermelhas com rodas vermelhas na CBS.
Honda CB250F Twister Special Edition 2020 Crédito: Divulgação
A base da Special Edition é a conhecida moto de 250 cilindradas mais vendida do mercado brasileiro, normalmente, o degrau seguinte de muitos motociclistas que iniciam suas vidas ao guidão da Biz ou da CG. A CB250F Twister SE é movida pelo mesmo powertrain das versões convencionais: um motor monocilíndrico de quatro tempos arrefecido a ar, de 249,5 cm3, aliado ao câmbio de 6 marchas. O propulsor conta com cabeçote OHC  Overhead Camshaft  de quatro válvulas e é alimentado pela injeção eletrônica de combustível PGM-Fi  Programmed Fuel Injection. A potência máxima é de 22,4 cavalos a 7.500 rpm com gasolina e 22,6 cavalos a 7.500 rpm com etanol, enquanto o torque é de 2,28 kgfm a 6 mil rpm com ambos combustíveis.
A edição especial da Twister 2020 é oferecida em duas configurações: a de entrada com sistema de frenagem CBS  Combined Brake System , adequada a motociclistas novatos por conciliar a frenagem em ambas as rodas, e a mais sofisticada versão com frenagem ABS, sistema eletrônico antitravamento. Em termos de ciclística, a CB250F Twister SE se vale de um chassi tubular de aço tipo Diamond, suspensão dianteira telescópica com 130 milímetros de curso e traseira mono-amortecida, com mola dupla e 108 milímetros de curso. Os pneus são radiais. Os grafismos, o padrão de cores exclusivo das versões SE e os indicadores de direção em leds complementam um design agressivo, típico das naked.
Ambas versões da Honda CB250F Twister SE têm três anos de garantia sem limite de quilometragem, mais sete trocas de óleo gratuitas. Os preços públicos sugeridos são de R$ 14.945 (CBS) e de R$ 15.945 (ABS), com base no Estado de São Paulo e não inclusos despesas de frete e seguro. O valor das versões SE fica cerca de R$ 500 acima das CB250F Twister convencionais.

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