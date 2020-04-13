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Tendência

Hatches mais esportivos

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Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 12:11

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 12:11

HB20 Sport chega com motor de três cilindros 1.0 turbo com injeção direta de combustível
HB20 Sport chega com motor de três cilindros 1.0 turbo com injeção direta de combustível Crédito: Hyundai/divulgação
Quem gosta dos carros esportivos, geralmente deseja ter um motor que conquiste elevadas potências e torques, sem dispensar a facilidade de atingir altas velocidades em pouco tempo. A boa notícia é que hoje o mercado brasileiro oferece alternativas ao público com preços variados. Além de escutar o ronco do motor, experiência ousada ao volante inclui ultrapassagens mais fáceis e a sensação de ser jogado para trás em algumas arrancadas.
É o caso da versão esportiva do Volkswagen Polo, que começou a ser vendida em janeiro deste ano. O período marca o retorno da sigla GTS ao mercado após 26 anos. Com motor 1.4 TSI flex, o veículo entrega 150 cv e 25,5 kgfm de torque, com etanol ou gasolina, e possui câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. Possui o custo de R$ 100.490.
Motor 1.4 TSI Flex do polo entrega 150cv
Motor 1.4 TSI Flex do polo entrega 150cv Crédito: VOLKSWAGEN/DIVULGAÇÃO

Flagras

Burburinhos e flagras recentes indicam que o Chevrolet Onix RS pode chegar ao mercado em formato esportivado. Ainda não há data de lançamento confirmada no Brasil. Deve aparecer com o motor 1.0 turbo de três cilindros sem injeção direta, entregando 116 cv a 5.500 rpm e 16,8 kgfm de torque a partir de 2.000 rpm. Provavelmente, terá câmbio manual de 6 marchas.

Mudanças

Já a versão esportivada do hatch HB20, Hyundai HB20 Sport, foi divulgada em fevereiro sem muitas novidades.A partir de R$ 70.990, o carro possui algumas mudanças em relação ao modelo convencional. O motor é o clássico de três cilindros 1.0 turbo com injeção direta de combustível, alcançando 120 cv e 17,5 mkgf de torque.
Sandero RS vem com motor flex 2.0
Sandero RS vem com motor flex 2.0 Crédito: RENAULT/DIVULGAÇÃO
Com a previsão de desembarcar no Brasil neste mês o novo Peugeot 208 pode custar entre R$ 55 mil e R$ 80 mil, mantendo as opções 1.2 Puretch de três cilindros de 90/84 cv e o 1.6 16V aspirado de atuais 118/115 cv. Também há a expectativa de que o veículo apareça com o propulsor 1.2 turbo com potências entre 120 e 130 cv. As alternativas de câmbio devem ficar entre o manual de cinco marchas e o automático de seis velocidades.
Novo Peugeot 208 pode custar até R$ 86 mil
Novo Peugeot 208 pode custar até R$ 86 mil Crédito: PEUGEOT/DIVULGAÇÃO
Com o custo de R$ 69.990, o Argo HGT leva o motor de 1.8 de quatro cilindros e câmbio automático de 6 marchas, atinge 135 cv a 5.750 rpm. Com o mesmo preço, outra opção é o Sandero RS, que conta com um motor flex 2.0 de quatro cilindros aspirado e rende 150 cv com etanol e 145 cv com gasolina, com torques de 20,9/20,2 kgfm entregues a 4.000 giros. Possui respostas rápidas e leva câmbio manual de seis marchas.
Argo HGT 1.8 atinge 135 cv a 5.750 rpm
Argo HGT 1.8 atinge 135 cv a 5.750 rpm Crédito: FIAT/DIVULGAÇÃO

Luxo e esportividade

Ao reunir muita esportividade, o Mini Cooper S agrega o motor 2.0 turbo de 192 cv ligado ao câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, com o custo de R$ 175.990. Na categoria de hatch médio, o Audi A3 Sportback é outra novidade que apareceu no início de março. Ele vem com motor 1.4 turbo de 122 cv e sistema de dupla embreagem S Tronic, mas ainda não te previsão de chegada ao Brasil.
Na mesma plataforma, o Volkswagen Golf GTI, que tinha estreia prevista para o Salão de Genebra que foi cancelado, deve vir ao Brasil com motor 2.0 turbo de 245 cv. e valor perto de R$ 200 mil. Além disso, o hatch esportivo estará ligado a um câmbio manual de seis marchas ou a um automático de dupla embreagem e sete marchas.

Compacto premium

Já no segmento compacto premium, o A 35 AMG, lançado recentemente no país, é modelo de entrada da Mercedes-Benz, por R$ 279.900. Com o propulsor quatro-cilindros 2.0 turbo de 306 cv, o esportivo tem 40,7 kgfm de torque. O carro conta com o câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas e a tração integral.
A 35 AMG é modelo de entrada da Mercedes
A 35 AMG é modelo de entrada da Mercedes Crédito: MERCEDES-BENZ/DIVULGAÇÃO
Na mesma categoria, a configuração esportiva o BMW M135i xDrive tem o custo de R$ 269.950, equipada com um motor 2.0 turbo de 306 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque, e um câmbio automático de 8 marchas. De acordo com a BMW, ele vai de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos.
O BMW M135i xDrive vai de 0 a 100km
O BMW M135i xDrive vai de 0 a 100km Crédito: HEM 4,7S / BMW/DIVULGAÇÃO

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