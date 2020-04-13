Hatches mais esportivos

HB20 Sport chega com motor de três cilindros 1.0 turbo com injeção direta de combustível Crédito: Hyundai/divulgação

Quem gosta dos carros esportivos, geralmente deseja ter um motor que conquiste elevadas potências e torques, sem dispensar a facilidade de atingir altas velocidades em pouco tempo. A boa notícia é que hoje o mercado brasileiro oferece alternativas ao público com preços variados. Além de escutar o ronco do motor, experiência ousada ao volante inclui ultrapassagens mais fáceis e a sensação de ser jogado para trás em algumas arrancadas.

É o caso da versão esportiva do Volkswagen Polo, que começou a ser vendida em janeiro deste ano. O período marca o retorno da sigla GTS ao mercado após 26 anos. Com motor 1.4 TSI flex, o veículo entrega 150 cv e 25,5 kgfm de torque, com etanol ou gasolina, e possui câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. Possui o custo de R$ 100.490.

Motor 1.4 TSI Flex do polo entrega 150cv Crédito: VOLKSWAGEN/DIVULGAÇÃO

Flagras

Burburinhos e flagras recentes indicam que o Chevrolet Onix RS pode chegar ao mercado em formato esportivado. Ainda não há data de lançamento confirmada no Brasil. Deve aparecer com o motor 1.0 turbo de três cilindros sem injeção direta, entregando 116 cv a 5.500 rpm e 16,8 kgfm de torque a partir de 2.000 rpm. Provavelmente, terá câmbio manual de 6 marchas.

Mudanças

Já a versão esportivada do hatch HB20, Hyundai HB20 Sport, foi divulgada em fevereiro sem muitas novidades.A partir de R$ 70.990, o carro possui algumas mudanças em relação ao modelo convencional. O motor é o clássico de três cilindros 1.0 turbo com injeção direta de combustível, alcançando 120 cv e 17,5 mkgf de torque.

Sandero RS vem com motor flex 2.0 Crédito: RENAULT/DIVULGAÇÃO

Com a previsão de desembarcar no Brasil neste mês o novo Peugeot 208 pode custar entre R$ 55 mil e R$ 80 mil, mantendo as opções 1.2 Puretch de três cilindros de 90/84 cv e o 1.6 16V aspirado de atuais 118/115 cv. Também há a expectativa de que o veículo apareça com o propulsor 1.2 turbo com potências entre 120 e 130 cv. As alternativas de câmbio devem ficar entre o manual de cinco marchas e o automático de seis velocidades.

Novo Peugeot 208 pode custar até R$ 86 mil Crédito: PEUGEOT/DIVULGAÇÃO

Com o custo de R$ 69.990, o Argo HGT leva o motor de 1.8 de quatro cilindros e câmbio automático de 6 marchas, atinge 135 cv a 5.750 rpm. Com o mesmo preço, outra opção é o Sandero RS, que conta com um motor flex 2.0 de quatro cilindros aspirado e rende 150 cv com etanol e 145 cv com gasolina, com torques de 20,9/20,2 kgfm entregues a 4.000 giros. Possui respostas rápidas e leva câmbio manual de seis marchas.

Argo HGT 1.8 atinge 135 cv a 5.750 rpm Crédito: FIAT/DIVULGAÇÃO

Luxo e esportividade

Ao reunir muita esportividade, o Mini Cooper S agrega o motor 2.0 turbo de 192 cv ligado ao câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, com o custo de R$ 175.990. Na categoria de hatch médio, o Audi A3 Sportback é outra novidade que apareceu no início de março. Ele vem com motor 1.4 turbo de 122 cv e sistema de dupla embreagem S Tronic, mas ainda não te previsão de chegada ao Brasil.

Na mesma plataforma, o Volkswagen Golf GTI, que tinha estreia prevista para o Salão de Genebra que foi cancelado, deve vir ao Brasil com motor 2.0 turbo de 245 cv. e valor perto de R$ 200 mil. Além disso, o hatch esportivo estará ligado a um câmbio manual de seis marchas ou a um automático de dupla embreagem e sete marchas.

Compacto premium

Já no segmento compacto premium, o A 35 AMG, lançado recentemente no país, é modelo de entrada da Mercedes-Benz, por R$ 279.900. Com o propulsor quatro-cilindros 2.0 turbo de 306 cv, o esportivo tem 40,7 kgfm de torque. O carro conta com o câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas e a tração integral.

A 35 AMG é modelo de entrada da Mercedes Crédito: MERCEDES-BENZ/DIVULGAÇÃO

Na mesma categoria, a configuração esportiva o BMW M135i xDrive tem o custo de R$ 269.950, equipada com um motor 2.0 turbo de 306 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque, e um câmbio automático de 8 marchas. De acordo com a BMW, ele vai de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos.