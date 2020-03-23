Filtros sujos prejudicamdesempenho do carro

Filtro de ar sujo pode aumentar até mesmo consumo de combustível Crédito: Shutterstock

De repente, ao tentar sair de casa, você pode se deparar com o carro sem querer dar partida. Peças do motor começam a sofrer um desgaste precoce e o carro apresenta aumento no consumo de combustível ou falhas, afetando seu desempenho. O problema pode estar relacionado à sujeira nos filtros de ar, óleo e combustível , alertam especialistas.

Para evitar contratempos no dia a dia, é importante trocar as peças periodicamente, conforme a orientação de cada montadora.

Se o filtro de combustível estiver sujo, a gasolina pode não chegar ao motor e, com isso, aparece a dificuldade de ligá-lo. Esse é um dos vários problemas ocasionados por esse entupimento.

O filtro faz a limpeza do combustível e não deixa passar impurezas. Além disso, impede que alguns resíduos do tanque circulem para o sistema de alimentação do carro. Protege principalmente o motor, além de preservar os bicos injetores de combustível, vela de ignição e a bomba de combustível, que pode queimar dependendo da situação de obstrução, ressalta Bruno Freitas, diretor e mecânico da Oficina SME.

Segundo ele, a recomendação é que a troca ocorra a cada seis meses ou 10 mil quilômetros rodados. Cada carro possui uma periodicidade específica e os prazos das concessionárias também variam. Se o dono do veículo usa o álcool com mais frequência, é importante que fique atento, pois é comum criar uma goma dentro do filtro. Já a gasolina costuma liberar mais sujeiras, comenta.

Perda de potência do motor e alteração na atividade da bomba de combustível são alguns dos sinais de entupimento da peça. Nos casos em que o motor fica engasgando, além do filtro sujo, é possível que haja outros problemas.

Consumo

Há aumento do consumo de combustível por causa do filtro sujo. Ele deixa a injeção em situação mais difícil de trabalho. A bomba fica sobrecarregada, comprometendo a eficiência do motor, aponta o engenheiro mecânico Walter Abramides, proprietário da oficina Garage Web.

A ferrugem na estrutura também causa estragos, como o bloqueio da passagem de combustível. Para evitar problemas, é fundamental evitar deixar o carro na reserva, já que isso ajuda a passar impurezas para o filtro.

O filtro sujo dá a impressão de falta de combustível. A quantidade ideal não chega ao motor. O funcionamento realmente fica muito falho. É possível aumentar a vida útil do filtro por meio da escolha de combustível limpo e sem adulteração em postos de confiança, com menor índice de sujeira, destaca.

Filtros de ar e óleo

Os filtros de ar e de óleo também são fundamentais para o bom funcionamento do carro. O primeiro impede que impurezas captadas pelo sistema de admissão de ar cheguem ao motor. Com o uso prolongado, fica saturado e pode até mesmo causar variação na rotação da marcha lenta. Já o segundo é responsável pela limpeza do óleo lubrificante do motor. Ele separa os resíduos que contaminam o fluido, como pequenas limalhas provenientes do funcionamento interno do motor.

Filtro de ar muito sujo diminui a entrada de ar para o motor aumentando o consumo de combustível e reduzindo a potência. O filtro de óleo, se entupir, vai fazer com que falte lubrificação do motor, causando desgaste rapidamente e consequentemente a quebra do mesmo, explica o gerente de serviços da CVC Vitória, Rogério Lopes.

Entenda a função e os cuidados com cada filtro