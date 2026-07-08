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Linha 2023

Fiat Cronos agora tem motor Firefly 1.0 e opção de câmbio CVT

Seguindo as mudanças estéticas do Argo, sedã da montadora italiana aumenta a sua gama para conquistar uma parte maior do mercado; preços partem de R$ 74.790

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:03

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

08 jul 2026 às 19:03
Com uma marca de 220 mil unidades vendidas na América do Sul, sendo 110 mil somente no Brasil, a Fiat busca agora aumentar seu share de mercado com o Cronos, oferecendo duas motorizações e - finalmente - a versão automática. Além disso, o modelo ganha uma leve reestilização, com mudanças na grade frontal e novas calotas e rodas, assim como o Argo.
Segundo o vice-presidente sênior da Fiat América do Sul, Herlander Zola, a marca tem liderado o mercado na América do Sul desde o movimento de reposicionamento, com o lançamento de modelos campeões de vendas, como a Strada e mais recentemente, o Pulse.

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“O Cronos é o sedã mais vendido na América do Sul e em junho, foi o mais vendido no Brasil. Já na Argentina, é o carro mais vendido e, a partir de agora, teremos sua participação ampliada com as novas versões e motorizações”, conta.
Fiat Cronos agora tem motor Firefly 1.0 e opção de câmbio CVT
O porta-malas é o maior da categoria, com 525 litros Crédito: Fiat/Divulgação
Concorrente de modelos como Hyundai HB20S, Nissan Versa, VW Virtus e Chevrolet Onix Plus, o Fiat Cronos traz duas opções de motorizações e cinco novas versões.
Serão duas (Cronos 1.0 e Drive) com motor Firefly 1.0 aspirado, ambas manuais e três com o motor 1.3, sendo a Drive de entrada, manual, e as demais, com o já conhecido câmbio CVT (Drive e Precision). Os preços partem de R$ 74.790.

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De acordo com o Brand Fiat Pedro Silva, ambas as versões de motorização e câmbio têm como foco a economia, sendo os mais econômicos, no meio urbano, dentro da categoria. O modelo tem ainda o maior porta-malas da categoria, com um volume total de 525 litros.
O câmbio automático é tipo CVT com sete velocidades simuladas, equipa as versões intermediárias e de topo da linha 2023 do Cronos, associada ao avançado motor 1.3 Firefly de até 107 cv de potência. A transmissão CVT oferece três modos de condução: automático, manual e sport. Já uma versão turbo de motorização ainda está sendo estudada para um futuro próximo, segundo adiantou Zola.
Fiat Cronos agora tem motor Firefly 1.0 e opção de câmbio CVT
Interior em marrom é opcional para a versão topo de linha Crédito: Fiat/Divulgação
Por fora, o Cronos teve mudanças leves em seu design, semelhantes ao Argo, com nova grade frontal que apresenta nova colmeia interna e dois frisos horizontais, além de novas opções de rodas e calotas para todas as versões.
Por dentro, ele também ganhou novidades, como a nova opção de interior em couro no tom Espresso Brown em bancos e painéis de portas como opcional da versão topo de linha, a Precision Automática. O volante também passou por atualizações em todas as versões e agora segue a linha adotada em outros modelos da marca, como o Fiat Pulse.

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Com informações da Fiat.

FIAT CRONOS 2023

VERSÕES

FIAT CRONOS 1.0 MT

Fiat Cronos agora tem motor Firefly 1.0 e opção de câmbio CVT
Modelos ganham novo volante, idêntico ao já usado no Pulse Crédito: Fiat/Divulgação
  • A versão de entrada do Fiat Cronos já vem de série com itens como ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, travamento elétrico das portas, alarme de perímetro, ajuste de direção, rodas em aço 14”, indicação individual do pneu com baixa pressão, ajuste de altura do banco do motorista e preparação para rádio.
  • Preço sugerido: a partir de R$ 74.790

FIAT CRONOS DRIVE 1.0 MT

Fiat Cronos agora tem motor Firefly 1.0 e opção de câmbio CVT
A versão Drive 1.0 tem opções de câmbio manual e automático Crédito: Fiat/Divulgação
  • Além de todos equipamentos da versão anterior, o Drive 1.0 MT ainda traz de série, central multimídia de 7’’, volante multifuncional, entradas USB para bancos traseiros, sensor de estacionamento traseiro, vidros traseiro elétricos, assinatura em LED nos faróis e rodas em aço de 15”.
  • Preço sugerido: a partir de R$ 78.490

FIAT CRONOS DRIVE 1.3 MT

Fiat Cronos agora tem motor Firefly 1.0 e opção de câmbio CVT
A versão Drive 1.3 tem modo Sport de condução Crédito: Fiat/Divulgação
  • A linha 2023 do Cronos Drive 1.3 com câmbio manual vem de série com todos os equipamentos da versão Drive 1.0 MT, mas a motorização muda: motor 1.3 Firefly. Como opcional, está o pack S-Design, que confere um visual mais esportivo.
  • Preço sugerido: a partir de R$ 84.490

FIAT CRONOS DRIVE 1.3 AT

Fiat Cronos agora tem motor Firefly 1.0 e opção de câmbio CVT
Fiat Cronos terá duas versões automáticas com motor 1.3 Crédito: Fiat/Divulgação
  • Possui todos os itens da versão anterior, mais câmbio automático CVT, controle de estabilidade, controle de tração, piloto automático, Hill Holder e modo Sport.
  • Preço sugerido: a partir de R$ 88.790

FIAT CRONOS PRECISION 1.3 AT

Fiat Cronos agora tem motor Firefly 1.0 e opção de câmbio CVT
A linha 2023 do Fiat Cronos traz duas novas opções de motorizações com preços partindo de R$ 74.790 Crédito: Fiat/Divulgação
  • A versão topo de gama tem, além de todos os equipamentos da Drive 1.3 AT, roda de liga de 16", chave presencial, ar-condicionado automático, câmera de ré com linhas dinâmicas, faróis de neblina com função cornering, espelho retrovisor elétrico, repetidor lateral de seta, luzes de cortesia sob os retrovisores, volante revestido em couro, câmbio borboleta (paddle shifters), apoio de braço dianteiro, bancos traseiros bipartidos 60/40 e maçanetas externas cromadas. Como opcional, tem interior em couro marrom.
  • Preço sugerido: a partir de R$ 93.490

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