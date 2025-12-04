"Jipão"

O 'jipão' Denza B5 é off-road híbrido de luxo da BYD que chega por R$ 436 mil

Modelo, apresentado durante o Salão do Automóvel, é o primeiro lançamento da marca premium da BYD no Brasil e conta com autonomia combinada de até 1.200 km (CLTC)

Publicado em 4 de dezembro de 2025

O Denza B5 combina um motor 1.5 turbo a dois elétricos, entregando uma potência total de 677 cv e torque de 77,5 kgfm. Crédito: Denza/Divulgação

A Denza, marca premium da BYD, apresentou o SUV off-road híbrido de luxo B5 durante a participação no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. O modelo chega ao Brasil por R$ 436 mil e será o primeiro da marca a ser comercializado no país, abrindo caminho para futuros lançamentos, como o Z9 GT (R$ 650 mil) e a van executiva de luxo D9 (R$ 800 mil).

O B5 combina um motor 1.5 turbo a combustão a dois elétricos, entregando uma potência total de 677 cv e torque de 77,5 kgfm, com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos. Além disso, a bateria de 31,8 kWh permite uma autonomia combinada de até 1.200 km (ciclo CLTC) e autonomia de 90 a 100 km em modo puramente elétrico.

Com capacidade off-road, por meio de uma construção sobre chassi, o utilitário tem sistema híbrido de tração 4x4 integral (EHS), três bloqueios de diferencial – dianteiro, traseiro e central – e capacidade de reboque de até 2.500 kg. Ele também conta com 16 modos de condução diferentes.

Equipado com a suspensão ativa DiSUS-P, o SUV com cara de "jipão" tem sistema inteligente de controle hidráulico da carroceria e mais de 20 sensores para percepção omnidirecional. Além disso, oferece controle de amortecimento, controle automático da suspensão e aprimoramento da segurança.

Design e tecnologia

O Denza B5 tem três telas embarcadas, incluindo uma central multimídia de 15,6". Crédito: Denza/Divulgação

O exterior do B5 tem design inspirado em características de um leopardo, segundo a montadora, combinando essa estética com itens que reforçam o caráter off-road do veículo. Já a cabine tem elementos que remetem a cadeados e elos de corrente, além de bancos de couro, 10 pontos de massagem no assento e refrigerador com função de aquecimento e resfriamento.

Ao todo, são três telas embarcadas: a tela do passageiro, de 12,3”, a central multimídia de 15,6” e o painel de instrumentos de 12,3”. Além disso, conta com um head-up display com projeção acima do painel de instrumentos. O SUV tem também o sistema de cockpit inteligente DiLink e acesso inteligente UWB/NFC, além de visão panorâmica transparente de 540°. Completa os equipamentos no interior do carro o sistema de áudio Premium Devialet, com 18 alto-falantes.

Em segurança, o modelo contém 11 airbags de série e 96% da construção da carroceria com aço de alta resistência, além de utilizar a tecnologia Cell to Chassis (CTC) e a bateria Blade.

O B5 tem 4.890 mm de comprimento, 2.800 mm de entre-eixos, 1.920 mm de altura e 1.970 mm de largura. As opções de cores externas são Pearl Gold, Olive Green, Sky Blue, Stone Gray e Onyx Black, enquanto as cores internas disponíveis são Forest Grey, Grafite Ocean e Desert Sand.

