Condições especiais para carros e motos em todo o Estado

A primeira parcela das motos da BMW só em 2021 Crédito: BMW/divulgação

Comprar um carro ou moto novos não precisa ser uma meta para 2021. Para quem tem a intenção de comprar o primeiro veículo ou trocar, seja por um zero-quilômetro ou por um seminovo, as vantagens oferecidas pelas concessionárias mostram que vale a pena realizar esse desejo ainda neste ano.

Na Audi Vitória, por exemplo, as entradas são reduzidas, podendo ser a partir de 30% do valor do veículo com a primeira parcela em 180 dias. As taxas começam em 0,39%. Todas as condições valem para carros novos e seminovos.

A CVC Veículos está oferecendo desconto de até R$ 6 mil para o Onix Premier 2020. Líder há cinco anos no ranking dos veículos mais vendidos no Brasil, o Onix se diferencia no mercado por oferecer itens de segurança, performance e tecnologias de veículos de segmentos superiores. A oferta é válida nas lojas da marca em Vitória, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Colatina e Nova Venécia.

Já a CVC Veículos dá desconto de até R$ 6 mil no Onix Premier Crédito: Chevrolet/divulgação

As concessionárias Tai Motors estão oferecendo bônus de até R$ 8 mil para as versões 1.0 TGDI do HB20 hatchback, além de condições especiais de financiamento. O novo HB20 vem com mais conteúdo, tecnologia e segurança e design ainda mais arrogado, um dos diferenciais da Hyundai.

A Tai Motors está funcionando em horário comercial, conforme legislação relativa às medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. Os canais de atendimento online foram reforçados e incluem: negociação primária via telefone, e-mail ou whatsapp; apresentação do carro por chamada de vídeo; avaliação do seminovo pelo whatsapp; aprovação online de cadastro e atendimento em domicílio para realização de test-drive e assinatura do contrato e entrega do veículo.

Financiamentos

Para quem financiar um carro na Volvo Vitória, terá primeira parcela para setembro de 2020. Na BM Vitória, concessionária da BMW e Mini, a marca paga as 3 primeiras parcelas. Os carros zero-quilômetro terão dois anos de garantia e recompra garantida.

Primeira parcela do Volvo XC40 fica para setembro na Volvo Vitória Crédito: Volvo/divulgação

Aos pilotos de moto, na BMW Motorrad, a primeira parcela é só em janeiro de 2021 porque a montadora vai pagar as seis primeiras parcelas. As máquinas tem três anos de garantia, recompra garantida e entrada a partir de 30% do valor da moto.