Audi E-Tron chega ao Brasil a partir de R$ 459.900

Primeiro carro 100% elétrico da Audi é parte do plano de se tornar uma marca neutra em emissão de carbono Crédito: Audi/divulgação

Um ano e meio depois do lançamento na Europa, o utilitário esportivo elétrico Audi e-Tron escolheu uma época complicada para desembarcar no Brasil. Enquanto o país enfrenta o isolamento social adotado para evitar o alastramento da pandemia da gripe Covid-19, muitos lançamentos automotivos foram adiados  mas a Audi resolveu não esperar mais. Produzido desde 2018 na fábrica de Bruxelas, na Bélgica, o primeiro modelo de série 100% elétrico da marca dos quatro anéis entrelaçados inaugurou um ousado plano de eletrificação, que visa tornar-se uma empresa totalmente neutra em emissão de carbono até 2050. Vendido na Europa por valores a partir de 72.600 euros  no câmbio atual, pouco mais de R$ 413 mil , o e-Tron vem com preços de lançamento a partir de R$ 459.990 na versão Performance e de R$ 499.990 na Performance Black. Após o lançamento, os preços serão de R$ 499.990 e de R$ 539.990, respectivamente. As quatorze concessionárias Audi que terão a bandeira e-Tron e oferecerão o novo modelo terão pontos de carga rápida DC de 22 kW e pelo menos um e-Tron para test-drive. Estão localizadas em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Londrina, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Vitória e quatro em São Paulo.

Montado sobre a plataforma MEB, o e-Tron tem dois motores elétricos que combinam para uma potência total de 408 cavalos com 67,7 kgfm de torque  são 183,6 cavalos e 31,5 kgfm na frente e 224,4 cavalos e 36,2 kgfm no motor traseiro. Com torque instantâneo, como qualquer veículo elétrico, o e-Tron acelera de zero a 100 km/h em 5,7 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km/h. Conforme a Audi, uma nova geração da tração Quattro regula a distribuição ideal de torques de acionamento entre os dois eixos em uma fração de segundo e garante aderência e performance dinâmica em qualquer terreno. O SUV usa principalmente seu motor elétrico traseiro, mas, quando o motorista exige mais energia, redistribui o torque conforme necessário para o eixo dianteiro. Com o drive select, o motorista escolhe entre sete perfis: Auto, Comfort, Efficiency, Off-road, Dynamic, Allroad e Individual.

Em termos de aerodinâmica, um dos destaques são os retrovisores externos virtuais. O equipamento conta com uma câmera, na qual as imagens são processadas digitalmente e exibidas nos monitores internos laterais de 7 polegadas com tecnologia Oled de 1.280 x 800 pixels, cujo brilho se ajusta automaticamente. Se o motorista move o dedo sobre a tela sensível ao toque, símbolos são ativados possibilitando mexer com a imagem e ajustar o ângulo desejado. De acordo com a fabricante, os monitores oferecem uma qualidade superior em comparação ao espelho convencional em situações como o reflexo direto da luz solar, visão noturna ou dias chuvosos. Eles ajudam o e-Tron a alcançar um coeficiente de arrasto de 0,27, melhor resultado no segmento de SUVs. A grade dianteira, conhecida como Singleframe, pode se abrir e fechar dependendo das condições e também contribui aerodinamicamente, assim como a suspensão a ar. Dependendo da velocidade e preferência do motorista, a altura da suspensão varia até 7,6 centímetros.

Retrovisores exibem imagens em monitores inteligentes ao invés de refletir em espelhos Crédito: Audi/divulgação

Como representante elétrico da gama de veículos SUV da marca, o e-Tron tem a grade Singleframe de design octogonal, com linhas verticais e horizontais. A linha de ombro é desenhada desde os faróis full-led até as lanternas. Na borda inferior dos faróis, quatro faixas horizontais criam a assinatura e-Tron nas luzes diurnas. Na lateral, destaca-se o logotipo e-Tron na cor laranja na tampa de abertura para acoplar o carregador. As rodas são de 21 polegadas, e as da versão Performance Black têm desenho diferenciado. Já na traseira, as luzes mantém o design inaugurado no Audi Q8 e a ausência dos tubos de escapamento chama a atenção.

Na traseira, as luzes mantém o design inaugurado no Audi Q8 . Por dentro, o espaço é generoso Crédito: Audi/divulgação

Carga estratégica

O sistema de baterias de íons de lítio do e-Tron pesa cerca de 700 quilos e é composto por trinta e seis módulos de alumínio. O veículo tem autonomia de até 436 quilômetros (ciclo europeu WLTP) e pode recarregar de várias formas. Uma delas é por meio de redes externas  basta plugar o veículo em uma tomada para iniciar a recarga. Em estações de recarga ultra rápida de 150 kW, é possível carregar até 80% da bateria em 30 minutos. Mas dá para carregar durante a noite, como os smartphones.

Além das redes externas, o SUV pode recuperar a energia de outras duas maneiras: quando o motorista tira o pé do acelerador ou quando o pedal de freio é acionado. É possível selecionar o grau de recuperação de energia em três níveis utilizando as aletas localizadas atrás do volante. No nível zero, o e-Tron não recupera energia quando o motorista solta o pedal do acelerador. No nível 1, de desaceleração mínima, e no nível 2, de alta desaceleração, os motores elétricos geram torque de freio regenerativo, fazendo com que o SUV elétrico reduza a velocidade notavelmente enquanto recupera energia  o motorista pode desacelerar e acelerar usando apenas o pedal da direita, criando a sensação de pedal único. Em baixas velocidades, praticamente não há necessidade de usar o pedal do freio.

A Audi do Brasil anunciou em fevereiro investimento de R$ 10 milhões em infraestrutura de recarga de veículos elétricos para instalação de duzentos pontos até 2022. O objetivo é instalar os pontos em shoppings, academias, hotéis, clubes e restaurantes, ou seja, locais que o cliente frequenta e pode deixar o veículo carregando enquanto faz outra atividade. Além da infraestrutura oferecida pela Audi, a marca se aliou à Porsche, à Volkswagen e à EDP para instalar trinta estações de recarga ultra rápida em rodovias. Serão vinte e nove estações de 150 kW e uma de 350 kW.

80% da bateria é recarregada em 30 minutos em estações rápidas de 150 kW Crédito: Audi/divulgação

Por dentro da novidade

Com 4,90 metros de comprimento, 2,04 metros de largura, 1,63 metro de altura e um amplo entre-eixos de 2,93 metros, o e-Tron oferece um espaço generoso para cinco ocupantes e bagagens. Como não tem eixo cardã, na parte traseira não há mais o túnel central, o que oferece um ganho de espaço para o assento do meio. Com o teto solar panorâmico Open Sky, o modelo intensifica a sensação de leveza e espaço amplo. A capacidade de bagagem é de 600 litros e, com o banco traseiro rebatido, chega a 1.725 litros. A ausência de um motor tradicional na parte frontal abre espaço para um compartimento que acomoda um kit de ferramentas e o cabo do carregador.

Dentro do e-Tron, o design é esmerado. Os assentos têm costura que lembra placas de um circuito elétrico. A área do motorista foi projetada para que os dois grandes displays do MMI Touch, de 10,1 e 8,6 polegadas, com retorno tátil e sonoro, sejam levemente direcionados para o condutor. No visor superior, o motorista controla informações, entretenimento, navegação e configurações. Na parte inferior, pode gerenciar a entrada de texto, as funções de conforto e o ar-condicionado com o pulso apoiado no seletor de modo de direção.

Espaço interno acomoda bagagens e cinco passageiros confortavelmente Crédito: Audi/divulgação

Dois diferentes recheios

O Audi e-Tron será comercializado em duas versões. A Performance traz bancos dianteiros elétricos em couro com ajuste lombar e memória para o motorista, ar-condicionado de quatro zonas, teto solar elétrico panorâmico, volante com ajuste elétrico de altura, projeção do logotipo e-Tron em todas as portas e luzes internas personalizáveis com trinta opções. Como itens de segurança, vem de série com faróis full-led com assistente de luz alta, controle de cruzeiro adaptativo com assistente de saída de faixa, abertura e fechamento elétrico do porta-malas com sistema hands-free, abertura do veículo por proximidade, auxílio de estacionamento plus com display 360 graus, indicador de pressão dos pneus, espelho interno com função antiofuscante automática e oito airbags. Como equipamentos de informação e entretenimento, os destaques são o rádio MMI com sistema de navegação e a interface para smartphones com sistema iOS e Android. Como opcional nessa versão existe apenas a pintura metálica e o Pacote Tecnológico, que contempla head-up display, presense dianteiro  avisa o motorista e prepara o veículo para o caso de uma colisão iminente  e o night vision assist, que melhora a visibilidade noturna. Seu preço é de R$ 499.990, no entanto, durante o período de lançamento, além de R$ 40 mil de desconto, o comprador ganha quatro anos de manutenção e sobrevalorização de R$ 15 mil no carro usado incluído na compra.

A versão topo de linha é a Performance Black, que agrega bancos dianteiros esportivos em Alcântara, acabamentos na cor cinza e teto interior em preto. No exterior, incorpora o kit S line com soleiras em alumínio e iluminadas, capa dos retrovisores na cor preta, frisos decorativos em High Gloss Black e pinças de freio laranjas. De série nessa versão, há também o sistema de som Bang & Olufsen 3D, com dezesseis alto-falantes. Além dos opcionais de pintura metálica e Pacote Tecnológico, os clientes podem acrescentar os retrovisores virtuais, faróis full-led Matrix HD com luz de direção dinâmica e o Audi Side Assist, contemplando o pré-tensionador dos cintos dianteiros, o aviso de passageiros saindo do veículo, o alerta de perigo em mudança de faixa e o Assistente de Tráfego Reverso, que informa sobre a possibilidade de um acidente ao fazer uma manobra traseira. Seu preço público sugerido será de R$ 539.990. O desconto de lançamento de R$ 40 mil, os quatro anos de manutenção e a sobrevalorização de R$ 15 mil no carro usado incluído na compra oferecidos para a versão Performance valem também para a Black. Ambas as configurações têm quatro anos de garantia no veículo e oito anos nas baterias.