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Elétrico à solta

Audi E-Tron chega ao Brasil a partir de R$ 459.900

Primeiro carro 100% elétrico da Audi desembarca no mercado brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 14:26

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 14:26

Primeiro carro 100% elétrico da Audi é parte do plano de se tornar uma marca neutra em emissão de carbono
Primeiro carro 100% elétrico da Audi é parte do plano de se tornar uma marca neutra em emissão de carbono Crédito: Audi/divulgação
Um ano e meio depois do lançamento na Europa, o utilitário esportivo elétrico Audi e-Tron escolheu uma época complicada para desembarcar no Brasil. Enquanto o país enfrenta o isolamento social adotado para evitar o alastramento da pandemia da gripe Covid-19, muitos lançamentos automotivos foram adiados  mas a Audi resolveu não esperar mais. Produzido desde 2018 na fábrica de Bruxelas, na Bélgica, o primeiro modelo de série 100% elétrico da marca dos quatro anéis entrelaçados inaugurou um ousado plano de eletrificação, que visa tornar-se uma empresa totalmente neutra em emissão de carbono até 2050. Vendido na Europa por valores a partir de 72.600 euros  no câmbio atual, pouco mais de R$ 413 mil , o e-Tron vem com preços de lançamento a partir de R$ 459.990 na versão Performance e de R$ 499.990 na Performance Black. Após o lançamento, os preços serão de R$ 499.990 e de R$ 539.990, respectivamente. As quatorze concessionárias Audi que terão a bandeira e-Tron e oferecerão o novo modelo terão pontos de carga rápida DC de 22 kW e pelo menos um e-Tron para test-drive. Estão localizadas em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Londrina, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Vitória e quatro em São Paulo.
Montado sobre a plataforma MEB, o e-Tron tem dois motores elétricos que combinam para uma potência total de 408 cavalos com 67,7 kgfm de torque  são 183,6 cavalos e 31,5 kgfm na frente e 224,4 cavalos e 36,2 kgfm no motor traseiro. Com torque instantâneo, como qualquer veículo elétrico, o e-Tron acelera de zero a 100 km/h em 5,7 segundos, com velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km/h. Conforme a Audi, uma nova geração da tração Quattro regula a distribuição ideal de torques de acionamento entre os dois eixos em uma fração de segundo e garante aderência e performance dinâmica em qualquer terreno. O SUV usa principalmente seu motor elétrico traseiro, mas, quando o motorista exige mais energia, redistribui o torque conforme necessário para o eixo dianteiro. Com o drive select, o motorista escolhe entre sete perfis: Auto, Comfort, Efficiency, Off-road, Dynamic, Allroad e Individual.
Em termos de aerodinâmica, um dos destaques são os retrovisores externos virtuais. O equipamento conta com uma câmera, na qual as imagens são processadas digitalmente e exibidas nos monitores internos laterais de 7 polegadas com tecnologia Oled de 1.280 x 800 pixels, cujo brilho se ajusta automaticamente. Se o motorista move o dedo sobre a tela sensível ao toque, símbolos são ativados possibilitando mexer com a imagem e ajustar o ângulo desejado. De acordo com a fabricante, os monitores oferecem uma qualidade superior em comparação ao espelho convencional em situações como o reflexo direto da luz solar, visão noturna ou dias chuvosos. Eles ajudam o e-Tron a alcançar um coeficiente de arrasto de 0,27, melhor resultado no segmento de SUVs. A grade dianteira, conhecida como Singleframe, pode se abrir e fechar dependendo das condições e também contribui aerodinamicamente, assim como a suspensão a ar. Dependendo da velocidade e preferência do motorista, a altura da suspensão varia até 7,6 centímetros.
Retrovisores exibem imagens em monitores inteligentes ao invés de refletir em espelhos
Retrovisores exibem imagens em monitores inteligentes ao invés de refletir em espelhos Crédito: Audi/divulgação
Como representante elétrico da gama de veículos SUV da marca, o e-Tron tem a grade Singleframe de design octogonal, com linhas verticais e horizontais. A linha de ombro é desenhada desde os faróis full-led até as lanternas. Na borda inferior dos faróis, quatro faixas horizontais criam a assinatura e-Tron nas luzes diurnas. Na lateral, destaca-se o logotipo e-Tron na cor laranja na tampa de abertura para acoplar o carregador. As rodas são de 21 polegadas, e as da versão Performance Black têm desenho diferenciado. Já na traseira, as luzes mantém o design inaugurado no Audi Q8 e a ausência dos tubos de escapamento chama a atenção.
Na traseira, as luzes mantém o design inaugurado no Audi Q8 . Por dentro, o espaço é generoso
Na traseira, as luzes mantém o design inaugurado no Audi Q8 . Por dentro, o espaço é generoso Crédito: Audi/divulgação

Carga estratégica

O sistema de baterias de íons de lítio do e-Tron pesa cerca de 700 quilos e é composto por trinta e seis módulos de alumínio. O veículo tem autonomia de até 436 quilômetros (ciclo europeu WLTP) e pode recarregar de várias formas. Uma delas é por meio de redes externas  basta plugar o veículo em uma tomada para iniciar a recarga. Em estações de recarga ultra rápida de 150 kW, é possível carregar até 80% da bateria em 30 minutos. Mas dá para carregar durante a noite, como os smartphones.
Além das redes externas, o SUV pode recuperar a energia de outras duas maneiras: quando o motorista tira o pé do acelerador ou quando o pedal de freio é acionado. É possível selecionar o grau de recuperação de energia em três níveis utilizando as aletas localizadas atrás do volante. No nível zero, o e-Tron não recupera energia quando o motorista solta o pedal do acelerador. No nível 1, de desaceleração mínima, e no nível 2, de alta desaceleração, os motores elétricos geram torque de freio regenerativo, fazendo com que o SUV elétrico reduza a velocidade notavelmente enquanto recupera energia  o motorista pode desacelerar e acelerar usando apenas o pedal da direita, criando a sensação de pedal único. Em baixas velocidades, praticamente não há necessidade de usar o pedal do freio.
A Audi do Brasil anunciou em fevereiro investimento de R$ 10 milhões em infraestrutura de recarga de veículos elétricos para instalação de duzentos pontos até 2022. O objetivo é instalar os pontos em shoppings, academias, hotéis, clubes e restaurantes, ou seja, locais que o cliente frequenta e pode deixar o veículo carregando enquanto faz outra atividade. Além da infraestrutura oferecida pela Audi, a marca se aliou à Porsche, à Volkswagen e à EDP para instalar trinta estações de recarga ultra rápida em rodovias. Serão vinte e nove estações de 150 kW e uma de 350 kW.
80% da bateria é recarregada em 30 minutos em estações rápidas de 150 kW
80% da bateria é recarregada em 30 minutos em estações rápidas de 150 kW Crédito: Audi/divulgação

Por dentro da novidade

Com 4,90 metros de comprimento, 2,04 metros de largura, 1,63 metro de altura e um amplo entre-eixos de 2,93 metros, o e-Tron oferece um espaço generoso para cinco ocupantes e bagagens. Como não tem eixo cardã, na parte traseira não há mais o túnel central, o que oferece um ganho de espaço para o assento do meio. Com o teto solar panorâmico Open Sky, o modelo intensifica a sensação de leveza e espaço amplo. A capacidade de bagagem é de 600 litros e, com o banco traseiro rebatido, chega a 1.725 litros. A ausência de um motor tradicional na parte frontal abre espaço para um compartimento que acomoda um kit de ferramentas e o cabo do carregador.
Dentro do e-Tron, o design é esmerado. Os assentos têm costura que lembra placas de um circuito elétrico. A área do motorista foi projetada para que os dois grandes displays do MMI Touch, de 10,1 e 8,6 polegadas, com retorno tátil e sonoro, sejam levemente direcionados para o condutor. No visor superior, o motorista controla informações, entretenimento, navegação e configurações. Na parte inferior, pode gerenciar a entrada de texto, as funções de conforto e o ar-condicionado com o pulso apoiado no seletor de modo de direção.
Espaço interno acomoda bagagens e cinco passageiros confortavelmente
Espaço interno acomoda bagagens e cinco passageiros confortavelmente Crédito: Audi/divulgação

Dois diferentes recheios

O Audi e-Tron será comercializado em duas versões. A Performance traz bancos dianteiros elétricos em couro com ajuste lombar e memória para o motorista, ar-condicionado de quatro zonas, teto solar elétrico panorâmico, volante com ajuste elétrico de altura, projeção do logotipo e-Tron em todas as portas e luzes internas personalizáveis com trinta opções. Como itens de segurança, vem de série com faróis full-led com assistente de luz alta, controle de cruzeiro adaptativo com assistente de saída de faixa, abertura e fechamento elétrico do porta-malas com sistema hands-free, abertura do veículo por proximidade, auxílio de estacionamento plus com display 360 graus, indicador de pressão dos pneus, espelho interno com função antiofuscante automática e oito airbags. Como equipamentos de informação e entretenimento, os destaques são o rádio MMI com sistema de navegação e a interface para smartphones com sistema iOS e Android. Como opcional nessa versão existe apenas a pintura metálica e o Pacote Tecnológico, que contempla head-up display, presense dianteiro  avisa o motorista e prepara o veículo para o caso de uma colisão iminente  e o night vision assist, que melhora a visibilidade noturna. Seu preço é de R$ 499.990, no entanto, durante o período de lançamento, além de R$ 40 mil de desconto, o comprador ganha quatro anos de manutenção e sobrevalorização de R$ 15 mil no carro usado incluído na compra.
A versão topo de linha é a Performance Black, que agrega bancos dianteiros esportivos em Alcântara, acabamentos na cor cinza e teto interior em preto. No exterior, incorpora o kit S line com soleiras em alumínio e iluminadas, capa dos retrovisores na cor preta, frisos decorativos em High Gloss Black e pinças de freio laranjas. De série nessa versão, há também o sistema de som Bang & Olufsen 3D, com dezesseis alto-falantes. Além dos opcionais de pintura metálica e Pacote Tecnológico, os clientes podem acrescentar os retrovisores virtuais, faróis full-led Matrix HD com luz de direção dinâmica e o Audi Side Assist, contemplando o pré-tensionador dos cintos dianteiros, o aviso de passageiros saindo do veículo, o alerta de perigo em mudança de faixa e o Assistente de Tráfego Reverso, que informa sobre a possibilidade de um acidente ao fazer uma manobra traseira. Seu preço público sugerido será de R$ 539.990. O desconto de lançamento de R$ 40 mil, os quatro anos de manutenção e a sobrevalorização de R$ 15 mil no carro usado incluído na compra oferecidos para a versão Performance valem também para a Black. Ambas as configurações têm quatro anos de garantia no veículo e oito anos nas baterias.
Audi E-Tron será comercializado em duas versões
Audi E-Tron será comercializado em duas versões Crédito: Audi/divulgação

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