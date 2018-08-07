Motivação como combustível para a eficiência pública

Diante da exigência de melhoria dos serviços públicos, motivação dos servidores é essencial Crédito: Rawpixel/ Unsplash

Leonardo Gustavo Pastore Dyna*

Atrair e manter profissionais talentosos em seus quadros é preocupação constante de gestores de entidades privadas ou públicas. Empresas, governos e órgãos públicos são compostos de pessoas, e quando estas trabalham bem, motivadas e com orgulho do que fazem, normalmente os resultados são melhores.

Conhecer o perfil e anseios dos profissionais de determinada área facilita o gestor a motivar suas equipes. O estímulo contínuo dos que exercem uma função pública é ainda mais importante, pois os resultados de seu trabalho são sentidos pela coletividade. Mas de que modo a eficiência do serviço público está ligada à satisfação pessoal dos servidores?

Em tempos de contínua e crescente exigência de melhoria dos serviços públicos, a motivação destes servidores é a centelha para o necessário debate sobre o futuro de um órgão essencial na defesa do patrimônio público

Pesquisa inédita realizada pela Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes) revelou dados interessantes sobre os profissionais que atuam na defesa do patrimônio público estadual. Praticamente 90% dos procuradores do Estado possuem algum tipo de pós-graduação, sendo que 25% são mestres ou doutores em Direito. Como a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) é responsável pela assessoria jurídica dos órgãos estaduais, o alto nível do seu quadro técnico dá aos gestores públicos a tranquilidade necessária para executar as políticas em prol da população.

Por outro lado, o tratamento institucional do governo à PGE foi reprovado por 97% dos seus procuradores, sendo que 80% destes consideram ruim ou péssimo o retorno de outros órgãos estaduais sobre informações necessárias à formulação de defesas e pareceres jurídicos.

Apesar da maioria de seus membros ser extremamente jovem no serviço público (75% ocupam o cargo de procurador há menos de 15 anos), há uma grande desmotivação na carreira, pois 70% se declararam insatisfeitos no cargo, em parte pelo fato do Espírito Santo ostentar a segunda pior colocação do país no quesito remuneração, de acordo com estudo da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape).

Em tempos de contínua e crescente exigência de melhoria dos serviços públicos, e cabendo aos procuradores do Estado cuidar para que as ações governamentais estejam sempre fundadas nas leis e na ética, a motivação destes servidores é a centelha para o necessário debate sobre o futuro de um órgão essencial na defesa do patrimônio público.