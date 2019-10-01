Morte de enfermeiro: motorista não tem R$ 50 mil para pagar fiança

Latinha de cerveja estava dentro do carro envolvido no acidente Crédito: Internauta

fiança de R$ 50 mil arbitrada pela Justiça durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (30). A defesa do técnico de imobilização ortopédica Lucas Schneider, 23 anos, informou que ele não tem dinheiro para pagar adurante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (30).

Os responsáveis pela defesa de Lucas, os advogados Renato Cintra e Helder Almeida, informaram que estudam a apresentação de recurso para solicitar a redução do valor da fiança.

“Nosso cliente não tem dinheiro para pagar a fiança e, por isso, ficará preso. Vamos apresentar um recurso solicitando a redução desse valor”, explicou o advogado Helder Almeida. Lucas está preso no Centro de Triagem de Viana.

AUDIÊNCIA

Caso pague a fiança, conforme decisão da magistrada durante audiência de custódia, Lucas ficará proibido de sair da Grande Vitória sem prévia autorização e de frequentar bares e boates. Ele também não poderá sair de casa entre 18h e 6h.

Segundo a Polícia Civil, Lucas fez o teste do bafômetro e deu positivo. Ele foi autuado por homicídio culposo em flagrante, qualificado por embriaguez, e levado para o Centro de Triagem. Latinhas de cerveja foram encontradas no veículo que ele dirigia.

O carro bateu na motocicleta e depois em um poste, que caiu. Em depoimento à polícia, Lucas disse que saiu na noite de sábado (28) com um amigo mais três mulheres. Eles foram a um motel, em Vila Velha.