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Dirigia alcoolizado

Morte de enfermeiro: motorista não tem R$ 50 mil para pagar fiança

Lucas Schneider, 23 anos, está preso no Centro de Triagem de Viana

Publicado em 30 de Setembro de 2019 às 21:01

Publicado em 

30 set 2019 às 21:01
Latinha de cerveja estava dentro do carro envolvido no acidente Crédito: Internauta
A defesa do técnico de imobilização ortopédica Lucas Schneider, 23 anos, informou que ele não tem dinheiro para pagar a fiança de R$ 50 mil arbitrada pela Justiça durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (30). 
Ele é o motorista que se envolveu no acidente que matou o enfermeiro aposentado Luis Cláudio Ferreira da Silva no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha. A decisão é da juíza Raquel de Almeida Valinho.
> "Tive pressentimento e pedi pra ele não sair", diz ex de enfermeiro
Os responsáveis pela defesa de Lucas, os advogados Renato Cintra e Helder Almeida, informaram que estudam a apresentação de recurso para solicitar a redução do valor da fiança.
“Nosso cliente não tem dinheiro para pagar a fiança e, por isso, ficará preso. Vamos apresentar um recurso solicitando a redução desse valor”, explicou o advogado Helder Almeida. Lucas está preso no Centro de Triagem de Viana.

AUDIÊNCIA

Caso pague a fiança, conforme decisão da magistrada durante audiência de custódia, Lucas ficará proibido de sair da Grande Vitória sem prévia autorização e de frequentar bares e boates. Ele também não poderá sair de casa entre 18h e 6h.
Segundo a Polícia Civil, Lucas fez o teste do bafômetro e deu positivo. Ele foi autuado por homicídio culposo em flagrante, qualificado por embriaguez, e levado para o Centro de Triagem. Latinhas de cerveja foram encontradas no veículo que ele dirigia.
O carro bateu na motocicleta e depois em um poste, que caiu. Em depoimento à polícia, Lucas disse que saiu na noite de sábado (28) com um amigo mais três mulheres. Eles foram a um motel, em Vila Velha.
O jovem relatou que bebeu no local durante à noite, teria ingerido duas latas de cerveja. Os cinco saíram do local às 7h de domingo dentro do mesmo carro, um Kia Sportage branco, que pertence ao pai de Lucas.

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