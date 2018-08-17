Moradores depõem na PF por causa de plantação de abacaxi

Praia da Ilha do Frade, onde moradores são acusados de suprimirem a vegetação original. Crédito: Divulgação

Moradores da Ilha do Frade, em Vitória, foram chamados a depor na Polícia Federal por um motivo curioso: eles são acusados de terem praticado crime ambiental ao removerem uma pequena vegetação original de uma servidão (área pública) de passagem para a praia e ter plantado abacaxis. Isso mesmo, os moradores estão agora com um abacaxi tremendo para descascar.

Enquanto isso...

Muitos moradores daquela ilha costumam limpar esses terrenos públicos e plantar frutíferas até como medida de segurança. A maioria, certamente, não tem ideia de que estariam cometendo crime ambiental em áreas de terreno de marinha. Enquanto isso, do outro lado, na Ponta de Tubarão...

Comunista S/A

Suplente de senador pelo PCB, Manoel Tavares declarou à Justiça Eleitoral investimentos no mercado financeiro.

História revisitada

Chega às livrarias nos próximos dias a 2ª edição do livro “Borboletas e Lobisomens“, do jornalista Hugo Studart. A obra está causando grande polêmica porque traz revelações sobre a participação, não muito heroica, de alguns guerrilheiros e militares no Araguaia.

No vermelho

A Prefeitura de Laranja da Terra foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado por ter ultrapassado o limite legal de gasto com pessoal.

Estado diferentão

Na última quinta fez um ano que o presidente Temer assinou um decreto que reconhece os supermercados como setor essencial. Hoje é domingo, dê uma olhadinha lá fora: parece que o setor só não é essencial no Espírito Santo.

Parou no tempo

Consumidora de Vila Velha ligou para o SAC de uma multinacional coreana para reclamar de um defeito no seu smartphone. A atendente exigiu que a moça enviasse a demanda por escrito. Isso mesmo: à mão.

Parou no tempo 2

Se bobear, a empresa marrenta exigirá que o texto seja escrito em latim.

Olho vivo

A Câmara de Nova Venécia instalou um câmera de videomonitoramento externo durante 24 horas. Pelos escândalos que estão acontecendo na Casa, é preciso ficar de olhos bem atentos do lado de dentro também.

Mundo virtual

Os grandes vencedores desta eleição já são o botox e o photoshop.

Oferta do cão

Leitora da coluna estava passeando com seu shih-tzu em Valparaíso, na Serra, quando foi abordada por um homem: “Aceita cinco mil reais agora nele?”. A dona, que não consegue viver sem seu cachorrinho de focinho marrom, recusou a oferta.

Deve ser

Um candidata a deputada estadual pelo PTB prega como plataforma “trocar tudo”, “renovação já” e “gestão e competência”. Será que ela pensou nisso por causa do estrago que o seu partido fez no Ministério do Trabalho?

A prova do povo

Segundo o TSE, há 16.827 candidatos para 1.035 vagas de deputado estadual em todo o país. São 16,26 vagas para cada postulante, mas difícil do que muito vestibular.

Mais e menos

O PSL, de Bolsonaro, é o partido que mais lançou candidatos no país: são 1.541, representando 5,32% do total. A seguir vêm o PSOL (1.314/4,82%) e o PT (1.273/4,67%). O PCB está na lanterninha: apenas 92 candidatos – 0,34% do total).

Aquecimento

Nos bastidores, tem gente dizendo que a candidata a vice de Casagrande, Jacqueline Moraes, já está se preparando para ser candidata à Prefeitura de Cariacica em 2020.

Onde tem fumaça...

Questionado na sessão da Câmara de Vitória que seus assessores ficam no pátio o dia todo sem trabalhar e fumando, o vereador Roberto Martins (PPS) pediu ao presidente da Casa, Vinícius Simões (PPS), a construção de um fumódromo na CMV.

...Tem fogo

Simões, que vive se bicando com Martins, respondeu que não iria gastar recursos públicos com fumódromo e nem para ajudar a matar pessoas.

Tem de tudo

Nesta eleição no Espírito Santo tem de tudo. Estão concorrendo, entre outros, Abelinha, Jesus, Deus e Ultramar...

Toque feminino

Mulheres comandam a comunicação de quatro dos seis candidatos a governador do Estado.

Alô, Cabo Daciolo!