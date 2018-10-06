Modificar a Constituição? Só com responsabilidade!

Cópia da Constituição de 1988 está arquivada no Supremo Tribunal Federal Crédito: SCO/STF

*Adriano Sant’Ana Pedra

Esta época de celebração de três décadas da nossa Constituição é propícia não só para recordar a nossa experiência histórica, neste país de memória curta, mas também para formular objetivos futuros. O processo constituinte de 1987/1988 operou a transição para um regime democrático no Brasil como resultado do esforço de inúmeras gerações de brasileiros contra o autoritarismo, a exclusão social e o patrimonialismo, e teve como fruto a “Constituição Cidadã” promulgada em 05/10/1988.

A Constituição brasileira é uma obra inacabada e já sofreu 99 emendas em seu texto, além de outras 6 emendas de revisão, o que só foi freado neste ano de 2018 porque foi decretada intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Em 30 anos, as emendas constitucionais permitiram a reeleição do presidente da República, alteraram normas de inelegibilidades, reduziram o período de recesso parlamentar, propiciaram as privatizações, restringiram as reedições de medidas provisórias, determinaram a criação e o fim da CPMF, revogaram o esdrúxulo teto de 12% ao ano para a taxa de juros reais, reformaram a Previdência Social, a Administração Pública, o Sistema Tributário e o Poder Judiciário, inclusive com a criação do CNJ.

No campo dos direitos fundamentais, emenda constitucional alterou a idade mínima para trabalhar de 14 para 16 anos, ampliou os direitos assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos, assegurou a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, estabeleceu a obrigatoriedade e a gratuidade da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade, e incluiu expressamente a alimentação e a moradia na relação de direitos sociais, embora seja necessário conferir a adequada efetividade a estes direitos, assim como aos demais.

Além das emendas ao texto da Constituição, também ocorrem mudanças em sua interpretação. Nestes últimos 30 anos verificamos a ocorrência de mutações constitucionais relativas à fidelidade partidária, ao reconhecimento da união estável de pessoas de mesmo sexo, à progressão do regime de cumprimento da pena para crimes hediondos, à comutação de pena de prisão perpétua em caso de extradição, à proibição de prisão civil de depositário infiel, à verticalização das alianças partidárias, ao foro privilegiado e à execução provisória da pena após a condenação em segunda instância.

Apesar de serem muitas, todas essas mudanças na Constituição têm se mostrado insuficientes, não só porque o Congresso Nacional só consegue fazer aquilo que o consenso permite, no caso das emendas, mas também porque a sociedade nunca para de se transformar. E nós não somos capazes de captar com precisão os rumos das próximas gerações. Além das demandas que já temos atualmente, como as reformas política, tributária e previdenciária, por exemplo, ainda há aquelas demandas futuras que hoje são inimagináveis.

A vida mudou muito há bem menos de 30 anos. Não mais revelamos fotografias, compramos discos, utilizamos catálogos telefônicos ou enviamos cartas. As relações pessoais modificaram-se bastante. E como o Brasil estará daqui a 30 anos? Estima-se que a maioria das profissões que existirão nos próximos anos nem sequer existem atualmente, que a população brasileira envelhecerá e nunca atingirá 230 milhões de habitantes, e que terá à sua disposição robôs e facilidades que ainda serão inventadas. O futuro não é mais como era antigamente, como cantava Renato Russo, mas é preciso tê-lo em mente em nossos projetos.

São muitas as incertezas e precisamos ter uma base sólida para a consolidação da democracia em nosso país. Para tanto, é imprescindível o respeito à Constituição, que jamais deve ser substituída, tendo-se muito cuidado para realizar responsavelmente as modificações necessárias com o decorrer do tempo, para que ela sempre esteja em harmonia com a sociedade, e para que as gerações presentes e futuras não percam os avanços arduamente conquistados ao longo da nossa história.