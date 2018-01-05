Mitologia de vida

Zeus derrota os Titãs, em obra de Perino Del Vaga (1533) Crédito: Reprodução

Quem, nos últimos cinco anos, não ouviu ou disse a frase “este ano foi difícil”? Nos acelerados tempos em que vivemos, os desafios viraram rotina; estamos sempre no limite! Porém, o passar de um ano é momento propício para reflexões e novas direções de vida, sobrando, na história, lições filosóficas de como viver melhor.

Comecemos pela mitologia grega narrada por Platão. Quando Zeus e seus irmãos venceram os Titãs, teve início a criação dos seres vivos no planeta. Cada animal recebeu, então, características específicas, como asas, garras, casco, força. Ao fim de tudo, e já sem matérias-primas especiais, fez-se o ser humano, indivíduo frágil, sem grandes habilidades físicas ou habitat definido.

Se solto na natureza, o homem seria presa fácil. Foi aí, então, que Prometeu roubou o fogo do deus Hefesto e a sabedoria de Atena, e as incutiu no ser humano. Com inteligência, nossa espécie se destacou, dominou os espaços onde viveu e compensou sua fraqueza natural.

Mas, afinal, o que um mito de mais de quase três mil anos pode nos ensinar na primeira semana de 2018? Simples: enquanto todos os animais nascem pré-determinados ao seu instinto; enquanto vivem da única forma possível; enquanto estão limitados a um específico habitat, nós somos verdadeiramente livres por termos a capacidade de escolha.

Foi a adaptação que nos levou a sobreviver os últimos 100 mil anos; foi nossa inteligência que nos fez superar a fome, o gelo, a selva, as guerras. Nenhuma determinação natural se impôs sobre nós! Podemos ser o que quisermos! Somos capazes de levar a vida até aonde a imaginação conseguir chegar!

Não por acaso, nossa espécie habita do deserto às calotas polares; das cidades às florestas, ousando ir até mesmo fora do planeta. Já está provado que nem mesmo o céu é o limite! Todas as correntes que nos prendem não passam, no fundo, de invenções, auto-sabotagem e ilusão.

O leitor, então, pode questionar: afinal, não seria um risco viver num mundo onde nada nos detém? Deixo, pois, a resposta de tal pergunta para a filosofia cristã no próximo sábado.

*O autor é graduado em História e Filosofia, e pós-graduado em Sociologia