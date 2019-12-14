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Justiça

Ministério Público e advogados não são rivais nem podem ser

Agentes, em dados momentos, têm papéis e pontos de vista diferentes sobre um mesmo fato, mas ambos comungam do ideal nobre de produzir uma justiça justa para todos

Públicado em 

14 dez 2019 às 13:00

Colunista

MP e advogados abominam o crime, mas que defendem até o fim o direito de defesa de todo cidadão Crédito: Sang Hyun Cho/ Pixabay
Como advogado a refletir sobre o Dia Nacional do Ministério Público, comemorado em 14 de dezembro desde 1993, um famoso conto do escritor Machado de Assis, chamado "O Espelho", me veio à lembrança.
Nele, o personagem principal, Jacobina, um homem silencioso, vive em um mundo onde só cabe o seu próprio ponto de vista. Até que um dia ele se sente à vontade e constitui alguns amigos, com os quais passa a compartilhar teorias sobre a alma humana.
Para ele, o ser humano tinha duas almas, uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. O que poderia ser uma conversa animada entre compadres era na verdade um monólogo, porque uma das condições de Jacobina para expor seus pensamentos era a de que eles não discutissem enquanto ele falava.
Para Jacobina, o ato de discutir era um resquício da selvageria humana, um ponto de involução, algo que ele não via com bons olhos. E é nesse ponto que eu preciso contrariar nosso profundo personagem, aplicando tal pensamento aos papéis tão relevantes exercidos na sociedade pelo Ministério Público e pela advocacia, bem como às relações provenientes entres esses dois atores fundamentais à Justiça.

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Acredito profundamente que a discussão em si, enquanto mero encontro de forças, pode ser até primitiva, mas o diálogo não. Este é fruto da evolução, de um ser humano que entende que pode crescer com a percepção de mundo do outro e que vê que o resultado do encontro de duas perspectivas, quando há abertura para receber, é muito maior que a soma delas.
O que o Ministério Público e os advogados têm, em dados momentos, são papéis e pontos de vista diferentes sobre um mesmo fato, mas ambos comungam do ideal nobre de produzir uma justiça justa para todos, com cada agente fazendo o seu papel com excelência. Sendo assim, não somos rivais e nem podemos ser. Somos idealistas que abominam o crime, mas que defendem até o fim o direito de defesa de todo cidadão e a realização de um julgamento justo, que absolva os inocentes e condene os culpados com penas que reflitam a exata medida da sua culpa.
Somos visionários de uma sociedade mais igualitária e consciente, de pessoas autônomas e de um sistema de justiça acessível. Somos republicanos, democratas e machadianos, ainda que sem concordar com tudo o que disse nosso personagem Jacobina, mas com ele caminhando num mesmo ideal.

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