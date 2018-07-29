Ministério dá trabalho

Se o brasileiro quiser entender a raiz de muitos males que afetam a política nacional, é só observar as notícias que partiram do Ministério do Trabalho ao longo deste ano. Este fatídico 2018 começou com a novela em torno da nomeação de Cristiane Brasil para a pasta, passou pelo afastamento de um ministro envolvido em um esquema de pagamento de propina e chegou ao atual, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, autuado 24 vezes por infrações... trabalhistas! Todas as indicações nasceram do PTB de Roberto Jefferson, dono desse naco de Brasília.

O Ministério do Trabalho é um microcosmo do lado espúrio do nosso presidencialismo de coalizão, termo cunhado pelo cientista político Sergio Abranches em 1988, ano da Constituição Cidadã. Pensada para ser um sistema em que pactos suprapartidários unissem correntes distintas em nome do bem comum, como um mecanismo de contrapesos, a dinâmica das coalizões tem mostrado na cara dura sua banda podre, o clientelismo e o fisiologismo. Em bom português, o famoso toma lá, dá cá.

Em nome da governança – já que presidentes não emplacam nada sem apoio parlamentar –, a Esplanada é inteiramente loteada a partidos, praticamente “de porteiras fechadas”, como se costuma dizer da prática, tão velha quanto nociva. É verdade que não se administra um país sem acordos e que são eles que garantem o bom funcionamento da democracia. Mas Brasília, infelizmente, tem transbordado em exemplos de apertos de mão partidários que, em vez de harmonia, se traduzem em benefício próprio, lobby, tráfico de influência e corrupção.