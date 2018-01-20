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Alerta

Minas Gerais decreta emergência em 94 municípios por febre amarela

Confira a lista das cidades citadas no decreto do Governo de Minas Gerais

Publicado em 

20 jan 2018 às 12:36

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 12:36

Pela primeira vez, Brasil aplicará doses da vacina contra a febre amarela fracionadas em cinco Crédito: Fabiano Rocha / Agência O Globo
O governo do Estado de Minas Gerais decretou estado de emergência de saúde pública em 94 municípios em razão da febre amarela. A medida, válida por 180 dias, abrange as regiões de Belo Horizonte, Itabira, centro do Estado, e Ponte Nova, na Zona da Mata, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado neste sábado, 20.
A decisão permite que as prefeituras contratem serviços e façam compras de insumos para controle da doença sem necessidade de licitação. O decreto também determina a reabertura da sala de situação criada em janeiro do ano passado, logo após a ocorrência de mortes pela febre amarela no Vale do Rio Doce.
Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, o Estado soma 22 casos confirmados de febre amarela com 15 mortes (o 16º óbito pela doença ainda não foi incluído em boletim oficial). Há ainda outros casos em investigação.
Lista das cidades afetadas pelo decreto:
 
Área de abrangência de Itabira
Barão de Cocais; Bela Vista de Minas; Bom Jesus do Amparo; Carmésia; Catas Altas; Conceição do Mato Dentro; Dom Joaquim; Dores de Guanhães; Ferros; Guanhães; Itabira; Itambé do Mato Dentro; João Monlevade; Morro do Pilar; Nova Era; Passabém; Rio Piracicaba; Santa Bárbara; Santa Maria de Itabira; Santo Antônio do Rio Abaixo; São Domingos do Prata; São Gonçalo do Rio Abaixo; São Sebastião do Rio Preto; Senhora do Porto; Virginópolis.
Área de abrangência de Ponte Nova
Acaiaca; Alvinópolis; Amparo do Serra; Araponga; Barra Longa; Cajuri; Canaã; Diogo de Vasconcelos; Dom Silvério; Guaraciaba; Jequeri; Oratórios; Paula Cândido; Pedra do Anta; Piedade de Ponte Nova; Ponte Nova; Porto Firme; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; Santo Antônio do Grama; São José do Goiabal; São Miguel do Anta; São Pedro dos Ferros; Sem-Peixe; Sericita; Teixeiras; Urucânia; Viçosa.
Área de abrangência de Belo Horizonte
Belo Horizonte; Belo Vale; Betim; Bonfim; Brumadinho; Caeté; Confins; Contagem; Crucilândia; Esmeraldas; Florestal; Ibirité; Igarapé; Itabirito; Jaboticatubas; Juatuba; Lagoa Santa; Mariana
Mário Campos; Mateus Leme; Matozinhos; Moeda; Nova Lima; Nova União; Ouro Preto; Pedro Leopoldo; 
Piedade dos Gerais; Raposos; Ribeirão das Neves; Rio Acima; Rio Manso; Sabará; Santa Luzia; Santana do Riacho; São Joaquim de Bicas; São José da Lapa; Sarzedo; Taquaraçu de Minas; Vespasiano. 

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