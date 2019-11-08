Militantes gays farão protesto contra homofobia no ES

Militantes pedem paz e amor durante parada gay Crédito: Divulgação

De hoje (8) até domingo (10) será realizada em Nova Almeida, na Serra, a 4ª Conferência Estadual LGBT. Uma das ações que serão aprovadas no encontro é uma moção de repúdio à chamada ideologia de gênero e ao deputado Vandinho Leite (PSDB), que apresentou um projeto (já arquivado) proibindo essa prática nas escolas da rede estadual.

Segundo a coluna apurou, outra moção que será aprovada é a de protesto contra o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL), que era gay e militante da causa LGBT.

Promovida pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEDH) e pelo Conselho Estadual LGBT, a Conferência deste ano, que deve reunir 200 pessoas representando pelo menos 30 municípios, vai discutir, prioritariamente, as propostas para a criação do Plano Estadual de Enfrentamento da LGBTfobia.