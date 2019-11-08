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Leonel Ximenes

Militantes gays farão protesto contra homofobia no ES

4ª Conferência Estadual LGBT, na Serra, vai aprovar também um protesto contra o assassinato da vereadora Marielle Franco

Públicado em 

08 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Militantes pedem paz e amor durante parada gay Crédito: Divulgação
De hoje (8) até domingo (10) será realizada em Nova Almeida, na Serra, a 4ª Conferência Estadual LGBT. Uma das ações que serão aprovadas no encontro é uma moção de repúdio à chamada ideologia de gênero e ao deputado Vandinho Leite (PSDB), que apresentou um projeto (já arquivado) proibindo essa prática nas escolas da rede estadual.
Segundo a coluna apurou, outra moção que será aprovada é a de protesto contra o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL), que era gay e militante da causa LGBT.
Promovida pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEDH) e pelo Conselho Estadual LGBT, a Conferência deste ano, que deve reunir 200 pessoas representando pelo menos 30 municípios, vai discutir, prioritariamente, as propostas para a criação do Plano Estadual de Enfrentamento da LGBTfobia.
O objetivo principal é tratar dos direitos da população LGBT do Espírito Santo e traçar propostas para as políticas públicas em âmbito municipal e estadual, especialmente no que diz respeito à saúde, cultura, justiça, assistência social, segurança e participação social, entre outros.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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