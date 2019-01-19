Migrantes desaparecidos em naufrágio no Mediterrâneo já são 114

O porta-voz da OIM na Itália, Flavio di Giacomo, disse que os três sobreviventes, que foram resgatados pela Marinha italiana e transportados para a ilha de Lampedusa, na Itália, comunicaram que o barco levava 120 pessoas.

A organização não governamental (ONG) alemã Sea Watch já havia informado sobre o naufrágio nessa sexta-feira (18), por meio de suas redes sociais, denunciando que, até o momento, não há um "programa europeu de resgate no Mediterrâneo" e que o barco da ONG espanhola Open Arms está bloqueado na Espanha pelas autoridades, enquanto o navio humanitário Sea Eye continua à procura de um porto para a mudança de tripulação.