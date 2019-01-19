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Desespero

Migrantes desaparecidos em naufrágio no Mediterrâneo já são 114

Até o momento, três pessoas foram resgatadas e três morreram, anunciou neste sábado (19) a Organização Internacional das Migrações (OIM) na Itália

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 20:04

Publicado em 

19 jan 2019 às 20:04
Migrantes desaparecidos em naufrágio no Mediterrâneo já são 114 Crédito: Pixabay
O número de migrantes desaparecidos após um naufrágio a 50 milhas da costa da Líbia subiu de 20 para 114, enquanto três foram resgatados e três morreram, anunciou neste sábado (19) a Organização Internacional das Migrações (OIM) na Itália.
O porta-voz da OIM na Itália, Flavio di Giacomo, disse que os três sobreviventes, que foram resgatados pela Marinha italiana e transportados para a ilha de Lampedusa, na Itália, comunicaram que o barco levava 120 pessoas.
A Marinha italiana já tinha confirmado que, durante as operações, foram vistos três corpos. Permanecem desaparecidos 114 migrantes.
O representante da OIM disse ainda que, segundo os sobreviventes, estão entre os desaparecidos cerca de dez mulheres, uma delas grávida, e duas crianças, sendo a maioria proveniente da Nigéria, de Camarões, Gâmbia, da Costa do Marfim e do Sudão.
A organização não governamental (ONG) alemã Sea Watch já havia informado sobre o naufrágio nessa sexta-feira (18), por meio de suas redes sociais, denunciando que, até o momento, não há um "programa europeu de resgate no Mediterrâneo" e que o barco da ONG espanhola Open Arms está bloqueado na Espanha pelas autoridades, enquanto o navio humanitário Sea Eye continua à procura de um porto para a mudança de tripulação.
*Com informações da RTP (emissora pública de televisão de Portugal)

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