Mesmo com percalços, BR 101 expõe diferença entre obras públicas e privadas

Para um desenvolvimento sustentável, o Espírito Santo precisa resolver os gargalos da sua infraestrutura rodoviária. Nesse contexto, a duplicação da BR 101 ganha um protagonismo natural, por ser a principal rodovia federal que corta o Estado. Felizmente, o ritmo das obras, que até pouco tempo eram motivo de lamento, aos poucos começam a engrenar.

Na BR 101, a história agora é o oposto. Os segmentos entregues representam 30% a mais do que o previsto no cronograma do projeto, após a liberação para duplicação do Trecho Sul. Em breve, aos trechos já liberados pela Eco101 serão somados outros três viadutos, um no entroncamento da BR 101 com a BR 262 e outros dois em Guarapari. Até maio de 2020, a previsão é de que sejam entregues 47 quilômetros, em apenas dois anos de intervenções. O resultado é ainda mais notável porque incluem “obras de arte”, como especialistas denominam as construções de viadutos e interseções em desnível, que demandam mais engenharia.