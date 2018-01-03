Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Menos brigas e roubos durante o réveillon na Grande Vitória
Menos brigas e roubos durante o réveillon na Grande Vitória

Públicado em 

03 jan 2018 às 18:27
Colunista

Espetáculo de fogos pirotécnicos em Camburi: ocorrências policiais diminuíram neste ano em relação à passagem de ano entre 2016/2017 Crédito: Gazeta Online
O policiamento reforçado na noite do ano-novo - 2,3 mil Policiais Militares nas praias do Estado - contribuiu para reduzir os índices de violência na Grande Vitória. Segundo dados apurados pela coluna com a Sesp, na Grande Vitória foi registrada uma redução de 42% nas ocorrências de brigas e 47% nas de roubo a pessoa em via pública, em relação ao mesmo período do ano passado.
"Os baixíssimos índices de ocorrências – diga-se, nenhum homicídio registrado nas praias, sem arrastões, sem brigas generalizadas – fizeram de noite de ano-novo das mais calmas dos últimos anos", comemora o coronel Nylton Rodrigues, comandante-geral da PM e secretário de Segurança interino.
 

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados