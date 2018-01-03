Menos brigas e roubos durante o réveillon na Grande Vitória

O policiamento reforçado na noite do ano-novo - 2,3 mil Policiais Militares nas praias do Estado - contribuiu para reduzir os índices de violência na Grande Vitória. Segundo dados apurados pela coluna com a Sesp, na Grande Vitória foi registrada uma redução de 42% nas ocorrências de brigas e 47% nas de roubo a pessoa em via pública, em relação ao mesmo período do ano passado.
"Os baixíssimos índices de ocorrências – diga-se, nenhum homicídio registrado nas praias, sem arrastões, sem brigas generalizadas – fizeram de noite de ano-novo das mais calmas dos últimos anos", comemora o coronel Nylton Rodrigues, comandante-geral da PM e secretário de Segurança interino.