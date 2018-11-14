Médicos doam prêmio para comprar equipamentos para a Santa Casa

A Santa Casa recebeu três novos monitores de pressão arterial automáticos. Crédito: G1

O serviço de cardiologia da Santa Casa de Vitória recebeu a doação de três novos monitores de pressão arterial automáticos. Os equipamentos foram doados pela própria equipe de cardiologistas, graças a uma premiação recebida por um trabalho apresentado no Congresso da Sociedade de Cardiologia, em Pedra Azul.

Saiu na frente

O trabalho premiado testou a eficácia de um medicamento recém-lançado no mercado brasileiro, para tratar a insuficiência cardíaca. A Santa Casa foi escolhida para testar o medicamento quatro meses antes do lançamento. Cerca de 30 pacientes participaram, comprovando os benefícios do remédio para o coração.

Banheiro não é banheira

A Câmara de Vila Velha aprovou projeto de lei, do vereador Ricardo Chiabai (PPS), que propõe a instalação de banheiros públicos na cidade. Só não pode construir em áreas de alagamento, né?

Samba e sacrifício

A Boa Vista está sofrendo com a falta de recursos para botar a escola na avenida em 2019. “Não está sendo fácil, ainda mais diante do incêndio em nosso barracão de alegorias, onde perdemos três carros”, lamenta o presidente Emerson Xumbrega.

Data venia

A campanha eleitoral da OAB-ES está pegando fogo nos bastidores. Parece que estão disputando a presidência do... Brasil.

Ordem unida

Leitor encontrou Magno Malta no Aeroporto Santos Dumont (RJ) e, brincando, perguntou como se cumprimenta um ministro: “Batendo continência”, respondeu o senador.

Juntou, ganhou

Moradores de Barcelona, Colina de Laranjeiras, Feu Rosa, Central Carapina e Jacaraípe trocaram 470 litros de óleo de cozinha usado por meio litro de detergente líquido, entre julho e setembro. A troca faz parte do programa Recicla Óleo, da Ambiental Serra.

Alô, feriadão!

Por que tanta pressa?

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Minientrevista

"Fiz minha parte. Não há desconforto com o PSB"

No centro de uma polêmica por apresentar projetos que diminuem a receita do Estado, o deputado Bruno Lamas (PSB) diz que vai continuar patrocinando essas matérias e afirma que terá apoio de Audifax e Casagrande para sua candidatura a prefeito da Serra.

O sr. é autor do projeto que reduz o ICMS para a energia e que foi vetado pelo governador atual a pedido de Casagrande. Não ficou um desconforto?

Fiz a minha parte. Pensando na população que sofre com altos impostos, apresentei o PL. Não há desconforto. São 25 anos de militância no PSB.

Seus críticos o acusam de ser autor de pautas-bomba para o governo. O que o sr. acha disso?

Não me importo com críticos destrutivos. Muitos apoiam ações como a redução do imposto na conta de luz, mas não tiveram coragem de defender publicamente por submissão ao atual governo.

O sr. pretende consultar Casagrande antes de apresentar projetos que diminuam a receita do Estado?

Casagrande é bem intencionado e sempre estará aberto ao diálogo. Faremos um grande governo juntos. Continuarei legislando para melhorar a vida dos capixabas. Reduzir o valor da taxa de esgoto é um dos meus objetivos.

O sr. quer ser prefeito da Serra. Terá apoio do prefeito e do governador, que são de partidos diferentes?

A Serra exige um novo nome. Caso eu venha a disputar, posso garantir que terei o apoio do amigo Audifax, que tem compromisso firmado comigo, e de Casagrande, nosso líder maior. O mais importante é ter o apoio das pessoas, da população.

Quem o sr. apoia para a presidência da Assembleia?