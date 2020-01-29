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  • Médico que acumulou 3 cargos públicos no ES é condenado a devolver R$ 170 mil
Leonel Ximenes

Médico que acumulou 3 cargos públicos no ES é condenado a devolver R$ 170 mil

Tribunal de Contas manteve condenação de  Luiz Temóteo Dias Vieira, que chegou a ocupar, simultaneamente, cargos efetivos na Assembleia Legislativa e no município de Brejetuba, além de assumir a cadeira de vereador em Afonso Cláudio

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 18:24

Públicado em 

29 jan 2020 às 18:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O médico havia recorrido da primeira condenação do Tribunal de Contas, no ano passado Crédito: Arquivo/AG
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) manteve, em sessão realizada na terça-feira (28), a condenação do médico Luiz Temóteo Dias Vieira, que chegou a ocupar, simultaneamente, cargos efetivos na Assembleia Legislativa e no município de Brejetuba, além de assumir a cadeira de vereador em Afonso Cláudio, em descumprimento à Constituição Federal.
A ocupação considerada indevida de cargos públicos aconteceu de 2010 a outubro de 2014. O médico deverá ressarcir os cofres públicos em cerca de R$ 170 mil - valor já corrigido - e ainda pagar multa de R$ 4 mil. A primeira condenação ocorreu em março do ano passado. 
Em março do ano passado, o plenário da TCES, seguindo voto do relator, conselheiro Carlos Ranna, acompanhou manifestação da área técnica e do Ministério Público de Contas (MPC) e condenou Luiz Temóteo a ressarcir em R$ 130 mil o Erário. O médico recorreu da decisão, mantida ontem.

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Segundo levantamento da área técnica do Tribunal de Contas, até dezembro de 2012 foi registrada a acumulação de um cargo de 30 horas na Assembleia Legislativa pelo profissional, com outro em Brejetuba, município a 154 km de distância de Vitória, somado a um cargo temporário de médico em Afonso Cláudio.
Outro período de triplo vínculo ocorreu de janeiro de 2013 a novembro de 2013, quando o acusado exercia o cargo de consultor temático na Assembleia, médico em Brejetuba e vereador em Afonso Cláudio. Por fim, entre novembro de 2013 e 17 de outubro de 2014, Luiz Temóteo se manteve no cargo no parlamento estadual com mandato de vereador em Afonso Cláudio. Neste último caso, o Tribunal de Contas considerou ser incompatível o exercício simultâneo das atividades.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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