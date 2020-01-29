Médico que acumulou 3 cargos públicos no ES é condenado a devolver R$ 170 mil

O médico havia recorrido da primeira condenação do Tribunal de Contas, no ano passado Crédito: Arquivo/AG

A ocupação considerada indevida de cargos públicos aconteceu de 2010 a outubro de 2014. O médico deverá ressarcir os cofres públicos em cerca de R$ 170 mil - valor já corrigido - e ainda pagar multa de R$ 4 mil. A primeira condenação ocorreu em março do ano passado.

Em março do ano passado, o plenário da TCES, seguindo voto do relator, conselheiro Carlos Ranna, acompanhou manifestação da área técnica e do Ministério Público de Contas (MPC) e condenou Luiz Temóteo a ressarcir em R$ 130 mil o Erário. O médico recorreu da decisão, mantida ontem.

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Segundo levantamento da área técnica do Tribunal de Contas, até dezembro de 2012 foi registrada a acumulação de um cargo de 30 horas na Assembleia Legislativa pelo profissional, com outro em Brejetuba, município a 154 km de distância de Vitória, somado a um cargo temporário de médico em Afonso Cláudio.

Outro período de triplo vínculo ocorreu de janeiro de 2013 a novembro de 2013, quando o acusado exercia o cargo de consultor temático na Assembleia, médico em Brejetuba e vereador em Afonso Cláudio. Por fim, entre novembro de 2013 e 17 de outubro de 2014, Luiz Temóteo se manteve no cargo no parlamento estadual com mandato de vereador em Afonso Cláudio. Neste último caso, o Tribunal de Contas considerou ser incompatível o exercício simultâneo das atividades.