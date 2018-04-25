Mato, esgoto e sepulturas quebradas nos cemitérios de Vila Velha

Matagal toma conta do cemitério da Ponta da Fruta: difícil até reconhecer as sepulturas. Crédito: Bruno Lorenzutti/Divulgação

A morte é motivo de tristeza em qualquer lugar do mundo, mas, em Vila Velha, também é de revolta. Pelo menos para os parentes das pessoas que estão sepultadas nos cemitérios municipais da cidade. Ontem e hoje o vereador Bruno Lorenzutti visou três deles e ficou "horrorizado" com o que viu. "Os munícipes sofrem duplamente quando precisam enterrar seus entes queridos: se deparam com mato tomando conta das sepulturas e esgoto na entrada, entre outros problemas".

Vamos à lista do terror: no cemitério municipal da Ponta da Fruta, que fica atrás do cemitério privado (e bem-cuidado) da cidade, o mato tomou conta, chegando a esconder até algumas sepulturas. Em Santa Inês, o esgoto corre a céu aberto em frente ao cemitério. E no Centro, um dos mais antigos e tradicionais de Vila Velha, o clima é de abandono, com calçadas quebradas, sepulturas destruídas e mato.