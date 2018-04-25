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  • Mato, esgoto e sepulturas quebradas nos cemitérios de Vila Velha
Leonel Ximenes

Mato, esgoto e sepulturas quebradas nos cemitérios de Vila Velha

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 19:23

Públicado em 

25 abr 2018 às 19:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Matagal toma conta do cemitério da Ponta da Fruta: difícil até reconhecer as sepulturas. Crédito: Bruno Lorenzutti/Divulgação
A morte é motivo de tristeza em qualquer lugar do mundo, mas, em Vila Velha, também é de revolta. Pelo menos para os parentes das pessoas que estão sepultadas nos cemitérios municipais da cidade. Ontem e hoje o vereador Bruno Lorenzutti visou três deles e ficou "horrorizado" com o que viu. "Os munícipes sofrem duplamente quando precisam enterrar seus entes queridos: se deparam com  mato tomando conta das sepulturas e esgoto na entrada, entre outros problemas".
Vamos à lista do terror: no cemitério municipal da Ponta da Fruta, que fica atrás do cemitério privado (e bem-cuidado) da cidade, o mato tomou conta, chegando a esconder até algumas sepulturas. Em Santa Inês, o esgoto corre a céu aberto em frente ao cemitério. E no Centro, um dos mais antigos e tradicionais de Vila Velha, o clima é de abandono, com calçadas quebradas, sepulturas destruídas e mato.
O vereador disse que vai pedir à prefeitura que informe como está o contrato com a empresa responsável pela manutenção dos cemitérios. Ele quer saber se os pagamentos estão sendo feitos e os serviços, executados. Lorenzutti vai visitar os outros dois cemitérios municipais, o do Bosque (Alvorada) e o da Barra do Jucu.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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