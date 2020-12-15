Políticas socioambientais cada dia mais relevantes nas corporações

O compromisso das empresas com práticas de sustentabilidade é uma exigência na pauta dos consumidores Crédito: Freepik

Neste ano de tantos desafios, as empresas com políticas socioambientais mostram-se na vanguarda de uma sociedade que não se interessa mais por marcas sem compromisso com o que é de fato importante. Durante o período mais intenso de isolamento social, causado pela pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas passaram a rever diversas ações e seus efeitos no dia da dia.

Com menos carros nas ruas, por exemplo, o nível de poluição do ar diminuiu e alguns passaram a observar o quanto sofre o meio ambiente num período de normalidade. Além disso, também se tornaram mais evidentes as diferenças sociais quando mais de 85,2 milhões de brasileiros precisaram se aglomerar nas filas de banco para receber o auxílio emergencial.

A professora do Departamento de Administração da Ufes, formada em Publicidade e Propaganda e especialista em Gestão Empresarial, Flávia Meneguelli, aponta que as empresas que verdadeiramente se importam com suas causas saem na frente. O resultado, de acordo com a especialista, é que essas ações geram mais valor à marca.

Hoje há consumidores que vão aos supermercados e leem os rótulos para saber mais informações sobre o produto que estão consumindo, como, por exemplo, se foi testado em animais. Eles pesquisam como é o relacionamento da empresa com os seus funcionários e as causas em que atua. Ter um posicionamento socioambiental não é uma tendência, mas sim uma obrigação da empresa, avalia.

A diretora de criação da Aquatro Comunicaçao & Marketing, Sylviene Cani Guaitolini, observa que já se foi o tempo em que empresas eram resumidas apenas a seus produtos ou serviços. Hoje, o valor de uma companhia engloba, principalmente, seu propósito e as causas que abraça. Adotar políticas socioambientais no espaço corporativo, atesta Sylviene, é de extrema importância para transmitir uma imagem ética e responsável frente aos exigentes consumidores, cada vez mais engajados com essas pautas.

"Marcas que já enxergaram a necessidade de se posicionar em relação a essas temáticas entendem, também, a relevância estratégica e o poder de influência positivo que podem obter estando associadas a causas, de fato, importantes. Podemos ver a adoção dessas práticas de inúmeras maneiras, desde a substituição de materiais na produção, patrocínio de eventos a desenvolvimento de projetos sociais" Sylviene Guaitollini - Diretora de criação da Aquatro Comunicação & Marketing

Esse movimento das empresas se tornarem marcas ambientalmente responsáveis teve início nos anos de 1990, mas não perdeu a importância nos tempos atuais, segundo a professora Aparecida Torrecilas, do curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda. Pelo contrário, essas práticas incorporadas nas organizações, de acordo com a especialista, ganharam ainda mais força.

De repente, esses termos 'responsabilidade ambiental' e 'sustentabilidade' entraram no vocabulário das empresas  às vezes, sem quase nenhuma sustentação real , porque passaram cada vez mais a se configurar como exigências da sociedade, comenta.