Maracajaguaçu: índio que ajudou na proteção do território do ES

Índios lutando contra bandeirantes Crédito: Divulgação

O ano de 1535 foi marcado como o momento da chegada dos portugueses às terras da Capitania do Espírito Santo, e 23 de maio foi convencionado como o dia para o início da conquista dos portugueses por essas terras. No entanto, será que havia história antes do início da colonização portuguesa?

Os primeiros habitantes do nosso Estado foram os diversos grupos indígenas. Um erro comum entre os leigos é imaginar que esses grupos são iguais. A maioria deles é diferente culturalmente, com diversos costumes, hábitos, valores, ideias e religiões. De certo modo, encontramos na história até mesmo confrontos entre esses grupos indígenas.

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Segundo alguns cronistas do século XVI, havia uma quantidade expressiva de grupos indígenas na região do Espírito Santo, por isso, as diversas tentativas de catequizá-los. O historiador José Teixeira de Oliveira descreve dois episódios interessantes. O primeiro, sobre a junção de grupos indígenas para a defesa da terra contra os estrangeiros, e o segundo, a tentativa de dois nobres, Jorge Menezes e Simão Castelo Branco, de capturar os grupos indígenas no interior do Espírito Santo para catequizá-los nas aldeias jesuítas. Essa tentativa frustrada resultou na união de tribos inimigas contra o colonizador, quase o dizimando.

Na verdade, os indígenas nunca foram passivos à dominação portuguesa, a antropóloga Sônia Missagia de Mattos cita em seus estudos a resistência de indígenas que havia ocorrido na Aldeia de Iriritiba nos anos 700. Também a historiadora Vânia Losada Moreira cita que nos anos 800 o Espírito Santo foi uma região do Império bastante indígena, e eles atuavam no cotidiano de sua vida social e política, decerto contribuindo para moldar e desenvolver a vida local, com os brancos, pardos e escravos, formando em algumas localidades um autogoverno na província.

A historiadora Nara Saletto cita um importante personagem indígena na historia local, Maracajaguaçu, que em 1555 se aliou aos portugueses da capitania do Espírito Santo, ajudando na proteção do território. Ele e sua tribo teriam se instalado na aldeia (taba), hoje município da Serra.

É preciso entender e revisitar a história regional, porque o indígena ainda continua um ser invisível na história do nosso Estado, e compreender nossa história é seguir um caminho de justiça social para todos, independentemente da etnia.