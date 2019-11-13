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Leonel Ximenes

Manicuro faz sucesso no meio das mulheres em Vila Velha

Will Ferreira, de 21 anos, que tem três anos de experiência na profissão, foi descoberto pelo Facebook

Públicado em 

13 nov 2019 às 15:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O manicuro Will Ferreira faz uma média de dez atendimentos por dia no salão Crédito: Divulgação
Um salão de beleza na Praia de Itaparica, em Vila Velha, inovou e está com um manicuro para cuidar das unhas das(os) clientes que frequentam o local. Edna Araújo, proprietária do Espaço Bem Bonita, explica que descobriu o trabalho de Will Ferreira, de 21 anos, pelo Facebook.
Tudo começou quando ela publicou um anúncio de emprego para a área. “Vieram várias mulheres que se candidatam para o emprego, mas estava ressabiada com as últimas experiências. Resolvi, então, apostar no Will”, conta Edna.
A dona do salão de beleza fez contato com o manicuro, que mandou pelo WhatsApp o portfólio das unhas feitas por ele. Veio, assim, a oportunidade de fazer um teste no próprio estabelecimento, com uma cliente da casa, e Will foi aprovado e contratado.
"É maravilhoso, porque é uma coisa que amo fazer. Não vejo problemas e nem dificuldades"
Will Ferreira - Manicuro
O manicuro, que tem três anos de experiência na profissão, vem agradando às clientes e tem feito uma média diária de 10 atendimentos.
Sabendo que trabalha num mercado dominado por mulheres, Will diz que aposta no seu trabalho e que gosta do que faz.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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