Manicuro faz sucesso no meio das mulheres em Vila Velha

O manicuro Will Ferreira faz uma média de dez atendimentos por dia no salão Crédito: Divulgação

Um salão de beleza na Praia de Itaparica, em Vila Velha, inovou e está com um manicuro para cuidar das unhas das(os) clientes que frequentam o local. Edna Araújo, proprietária do Espaço Bem Bonita, explica que descobriu o trabalho de Will Ferreira, de 21 anos, pelo Facebook.

Tudo começou quando ela publicou um anúncio de emprego para a área. “Vieram várias mulheres que se candidatam para o emprego, mas estava ressabiada com as últimas experiências. Resolvi, então, apostar no Will”, conta Edna.

A dona do salão de beleza fez contato com o manicuro, que mandou pelo WhatsApp o portfólio das unhas feitas por ele. Veio, assim, a oportunidade de fazer um teste no próprio estabelecimento, com uma cliente da casa, e Will foi aprovado e contratado.

"É maravilhoso, porque é uma coisa que amo fazer. Não vejo problemas e nem dificuldades" Will Ferreira - Manicuro

O manicuro, que tem três anos de experiência na profissão, vem agradando às clientes e tem feito uma média diária de 10 atendimentos.