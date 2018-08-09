Manato promete "bater ponto" no trabalho se for eleito governador

Manato entrega hoje a primeira versão do seu programa de governo. Crédito: Divulgação

Candidato a governador pelo PSL, Manato vai entregar daqui a pouco, no TRE, a primeira versão do seu plano de governo. No documento, ele promete instituir o registro de ponto eletrônico para o governador no Palácio Anchieta e na residência oficial da Praia da Costa. "Não tenho receio algum em ser fiscalizado, pois sei que estou lidando com o bem público", diz.

No documento, Manato promete proibir a compra de alimentos perecíveis, bebidas alcoólicas e refrigerantes para a residência oficial. "A alimentação nesta residência será custeada pelo próprio governador. Os funcionários que trabalham na casa receberão tíquetes-alimentação", diz o texto ao qual o Blog teve acesso.

Ele também faz um aceno aos policiais militares ao se comprometer a sancionar a lei, já aprovada pela Assembleia, que concede anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares

em razão da greve de fevereiro de 2017.

Manato também admite que vai discutir a volta do BME e da Rotam, batalhões especializados da PM que foram extintos pelo governador Hartung logo após a greve.