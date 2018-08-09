Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Manato promete "bater ponto" no trabalho se for eleito governador
Leonel Ximenes

Manato promete "bater ponto" no trabalho se for eleito governador

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 16:18

Públicado em 

09 ago 2018 às 16:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manato entrega hoje a primeira versão do seu programa de governo. Crédito: Divulgação
Candidato a governador pelo PSL, Manato vai entregar daqui a pouco, no TRE, a primeira versão do seu plano de governo. No documento, ele promete instituir o registro de ponto eletrônico para o governador no Palácio Anchieta e na residência oficial da Praia da Costa. "Não tenho receio algum em ser fiscalizado, pois sei que estou lidando com o bem público", diz.
No documento, Manato promete proibir a compra de alimentos perecíveis, bebidas alcoólicas e refrigerantes para a residência oficial. "A alimentação nesta residência será custeada pelo próprio governador. Os funcionários que trabalham na casa receberão tíquetes-alimentação", diz o texto ao qual o Blog teve acesso.
Ele também faz um aceno aos policiais militares ao se comprometer a sancionar a lei, já aprovada pela Assembleia, que concede anistia das penalidades e procedimentos administrativos impostos aos militares
em razão da greve de fevereiro de 2017.
Manato também admite que vai discutir a volta do BME e da Rotam, batalhões especializados da PM que foram extintos pelo governador Hartung logo após a greve.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados