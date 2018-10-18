Manato diz que não libera mais verba para comunidade "ingrata"

Carlos Manato (PSL) Crédito: Ricardo Medeiros

Em reunião na Câmara de Vereadores de Alegre, na última segunda-feira, o deputado federal Manato (PSL) disse em discurso que não vai mais liberar recursos (emendas parlamentares) para a Associação Feliz Lembrança: “Esquece essa associação. Eles têm que procurar o PT, porque foram ingratos conosco”.

VEJA O VÍDEO

“Ingratidão”





Ressentido com a associação, o coordenador da campanha de Bolsonaro no Estado prosseguiu com seu rancor: “A gente não pode botar uma quadra de esporte para uma comunidade, de R$ 300 mil, e essa comunidade dar quatro votos pra nós. É ingratidão”.

“Sou mal-educado”

Dirigindo-se a um aliado na plateia, Manato completou: “Então você não me pede que eu não coloco mais nada pra ela [comunidade] não. Vamos colocar nas outras. Eu sou mal-educado mesmo. Eles foram muito descortês (sic) conosco. Têm que aprender a diferenciar política da benfeitoria para a cidade ‘do’ Alegre. Estou triste com eles”, finalizou o deputado que não conseguiu se eleger governador.

Carneirômetro

Roberto Carneiro está há dois dias ocupando um novo cargo de influência política.

Vem veto aí

O governador Paulo Hartung (MDB) vai vetar o projeto do deputado Bruno Lamas (PSB) que reduz de 25% para 17% o ICMS sobre a energia elétrica. O acordo para o veto foi costurado pelo presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), que fez a ponte entre PH e Casagrande.

Bruno Gomes/Cid Lamas

Tem gente no PSB dizendo que Bruno Lamas é o Cid Gomes de Casagrande.

O país do Zap

Segundo a pesquisa “Retratos da Leitura”, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Isso explica muita coisa.

Hierarquia diplomática

Num evento em Viana, o deputado Marcelo Santos chamou Zé Carlinhos, o chefe da Casa Civil, de “Embaixador”. E o sub, Giuliano Nader, de “Embaixadinho”.

O pulo do Coelho

Candidato a secretário-geral na chapa oposicionista comandada por José Carlos Rizk Filho, há três anos, o advogado José Eduardo Coelho Dias mudou de lado. Neste ano, está apoiando Ricardo Brum, da situação, para a presidência da OAB-ES.

Cuidado, Jean!

De um internauta bem-humorado: “Se está ruim pra você, imagine para o Jean Wyllys, que cuspiu no futuro presidente e ainda vai ser colega de trabalho de Alexandre Frota”.

Em segundo?

A única esperança que resta a Haddad: Bolsonaro torce pelo Vasco.

Então é Natal

Já estão dizendo por aí que é melhor adiar o Natal. Dezembro está muito em cima e não será possível mais fazer as pazes na família.

O toque do tempero

A Justiça de Linhares negou o pedido de indenização a uma mulher que encontrou larvas em um tempero comprado em supermercado.

PH 2020?

Numa reunião ontem com o Audifax Barcelos na prefeitura, PH revelou que, quando era prefeito de Vitória, acabava “se vendo” prefeito da Serra.

O surto de PH

Nesse encontro, realizado no gabinete do prefeito serrano, Hartung disse que, quando acabar a eleição, “vamos ter um surto de otimismo no Brasil”. Só faltou dizer com qual presidente eleito.

Agora vão

A ex-deputada Brice Bragato, do PSOL, anuncia que vai apoiar Haddad; o tucano Vandinho Leite, eleito para a Assembleia, diz que vai de Bolsonaro.

Debatite aguda

Liberado pelos médicos para os debates, Bolsonaro manda avisar que, mesmo assim, não vai. Estaria com outro problema quase incurável.

O Brasil no mundo

Ontem a hashtag #Caixa2doBolsonaro liderou o trending topics mundial o dia todo.

Simpósio médico

Será realizado hoje e amanhã, no Golden Tulip Vitória, o 1º Simpósio Capixaba de Mieloma Múltiplo. Com a presença de médicos de todo o país.

Alô, Brasil!